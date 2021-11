Hannover

Die Bundespolizeidirektion Hannover verzeichnet für 2020 deutlich weniger Straftaten als noch im Vorjahr. Vor allem am Flughafen Langenhagen sanken die Zahlen massiv. Gleichzeitig gingen den Bundesermittlern mehr gesuchte Personen ins Netz. Grund in beiden Fällen war die Corona-Pandemie. Entgegen dem Direktionstrend haben allerdings Widerstandsdelikte und Übergriffe auf die Ermittler am Hauptbahnhof Hannover zugenommen.

2019 verzeichnete die Bundespolizeidirektion in Niedersachsen, Bremen und Hamburg noch 46.803 Straftaten, im vergangenen Jahr waren es bloß 40.531. „Das ist ein Rückgang um 13,4 Prozent“, sagt Direktionssprecher Thomas Gerbert. Die Aufklärungsquote blieb nahezu unverändert bei 74,3 Prozent. Allein die Zahl der Gewalt- und Rohheitsdelikte wie Körperverletzung sank 2020 um 10 Prozent auf 3211 Taten (2019: 3572).

Taschendiebstähle: Rückgang um fast 40 Prozent

Einsatzgebiete sind die Flughäfen der drei Bundesländer, Seehäfen, die Grenze zu den Niederlanden, rund 560 Bahnhöfe und Haltepunkte sowie 4900 Bahnkilometer. Sogar um 37,6 Prozent reduzierten sich Taschen- und Gepäckdiebstähle. „Gab es 2019 auf Bahnhöfen und in Zügen noch 3144 derartige Straftaten, wurden 2020 nur 1962 gezählt“, sagt Gerbert. Dies sei einerseits auf weniger Reisende durch die Corona-Einschränkungen zurückzuführen, aber auch „auf vermehrte Einsätze von Taschendiebstahlsfahndern in den Hauptbahnhöfen Hamburg, Hannover und Bremen“.

Da im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Flugzeuge starteten und landeten, sank auch die Zahl der Straftaten am Airport Hannover um mehr als die Hälfte. Gefährliche Gegenstände wurden sogar 73 Prozent weniger entdeckt. Quelle: Elena Otto (Archiv)

Am Flughafen Hannover gab es durch Corona nur halb so viele Straftaten: Der Wert sank von 1907 auf 882 Delikte (-53,7 Prozent). Außerdem wurden wesentlich weniger verbotene Gegenstände wie Messer oder Pfefferspray entdeckt: 8662 statt zuvor 32.108 (-73 Prozent). „Es gab eben wesentlich weniger Flüge“, sagt Gerbert. Unerlaubte Einreisen sanken auf 67 (2019: 138), das Gegenstück auf 168 (492). Bei der Inspektion Hannover, in deren Zuständigkeit auch der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt fällt, waren es lediglich 9024 Straftaten (-8,9 Prozent). Taschendiebstähle sanken sogar um 24,3 Prozent auf 418, generell Diebstähle auf 1674 (-19,3 Prozent).

Fahndungserfolge durch Corona-Kontrollen

Im Gegenzug stiegen die Fahndungserfolge – unter anderem, weil die Beamten mehr Corona-Grenzkontrollen durchführten. Direktionsweit erzielte die Bundespolizei 20.469 sogenannte Personenfahndungstreffer (+5,2 Prozent). Gerbert: „Insbesondere konnten mutmaßliche oder bereits verurteilte Straftäter mit 1533 Haftbefehlen festgestellt werden.“ Die Zunahme erfolgte allerdings nicht am Flughafen Hannover: Dort gab es 2020 nur 967 statt zuvor 1974 Fahndungstreffer und 118 statt 258 vollstreckte Haftbefehle.

Mehr Angriffe durch Maskenverweigerer

Auch anderswo folgt Hannover nicht dem Trend: Widerstand gegen Polizisten. Während diese auf Direktionsebene von 295 auf 262 sanken, verzeichnete die Inspektion Hannover ein Plus um fast 20 Prozent (79 Taten). In gleicher Größenordnung stiegen tätliche Angriffe auf 48 Vorfälle. Beides ist laut Sprecher Kevin Müller ebenfalls eine Corona-Folge: „Da ist viel dabei, bei dem zum Beispiel Gespräche mit Maskenverweigerern ausgeartet sind.“ Auch Direktionsvizepräsident Michael Schuol sagt bereits, dass der allgemeine Rückgang wohl nicht dauerhaft war. „Wir betrachten sehr sorgsam die Entwicklung der Gewaltdelikte, die nach der Pandemielage wieder angestiegen sind.“

Von Peer Hellerling