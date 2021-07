Hannover

Drei Verhaftungen am selben Tag bei grenzpolizeilichen Kontrollen auf dem Flughafen Hannover: Laut der Bundespolizeinspektion Hannover ist am Freitag ein 52-jähriger deutscher Fluggast bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Hurghada (Ägypten) verhaftet worden: Der Mann hatte eine fällige Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro wegen Betrug nicht beglichen.

Da er laut Bundespolizei-Sprecher Frank Steigerwald „noch am Flughafen den haftbefreienden Geldbetrag aufbringen konnte“, durfte er weiterreisen und habe so den umgehenden Antritt einer sonst fälligen 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe „zunächst in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt“ abgewendet.

Bezahlung organisiert

Ebenfalls am Freitag sei eine 45-jährige Deutsche bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul (Türkei) zunächst verhaftet worden: Die laut Steigerwald „polizeilich schon mehrfach in Erscheinung Getretene“ hatte nach Verurteilung wegen Betrugs die fällige Geldstrafe in Höhe von 500 Euro nicht beglichen und auch die mittlerweile ergangene Ladung zum Strafantritt der 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe missachtet.

Auch sie konnte den Haftantritt abwehren, nachdem sie laut dem Pressesprecher organisiert hatte, dass der haftbefreiende Betrag für sie bei einer anderen Polizeidienststelle in Hannover eingezahlt wurde.

Weitere Forderungen offen

Weiterhin bestünden gegen die Frau gerichtliche Forderungen über 1.785 Euro zur Einziehung aus der Betrugssache sowie 101,50 Euro Gerichtskosten – deswegen muss sie laut Steigerwald derzeit aber nicht fürchten, inhaftiert zu werden, da kein entsprechender Beschluss eines Gerichts dafür vorliegt. Der betrifft derzeit nur die auferlegte und nun erfüllte Strafe.

Strafe wegen Drogensache

Bei der Ausreisekontrolle für einen Flug nach Izmir (Türkei) wurde ein 24-jähriger Deutscher festgenommen. Auch er sei „polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten“ und war wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro schuldig. Auch er habe die Strafe vor Ort beglichen und durfte weiterreisen – ansonsten hätte er umgehend eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.

Von Ralph Hübner