Bundesliga: Ein sauberes Experiment

Vor den noch ausstehenden Relegationsspielen, an denen das tapfere Werder Bremen teilnimmt, der desaströse Hamburger SV wiederum nicht, müssen sogar die kritischen Geister anerkennen: Erste und zweite Liga haben ihre Saison mit Demut und Vernunft über die zuschauerfreie Bühne gebracht. Das aufwendige Hygienekonzept hat bis auf wenige harmlose Eskapaden funktioniert – auch in Hannover waren ja zwischendurch fünf Spieler in einem Auto nicht ganz regelgerecht unterwegs. Längst regt sich auch kein Mensch mehr darüber auf, dass die Fußballer notleidenden Normalpatienten die Virustests wegnehmen oder von der Politik Sonderrechte bekommen – die meisten schauen gelassen auf das Treiben der Profis.

Auch die 96-Fans waren am Ende zufrieden

Die Ligen, wenn auch begleitet von einigen sportlichen Kuriositäten, lieferten den ersehnten Kick, und bei der Sportschau stellte sich bei den Fußballfreunden das wohlige Gefühl der Normalität ein. Zufrieden waren am Ende auch die 96-Fans, ihre Mannschaft bot einen Saisonabschluss mit Platz sechs und der berechtigten Hoffnung auf eine bessere nächste Zweitligasaison.

Wann kehrt die Stimmung zurück in die Stadien?

Leider ist völlig unklar, ob und wie die Stimmung in die Stadien zurückkehren kann, was mittelfristig eine große Gefahr für die Profibranche darstellt. Denn die Corona-Saison hat eines distanzlos gezeigt: Ohne Fans und Emotionen auf der Tribüne verkommt der Betrieb zu einem künstlichen Produkt. Dann könnte man am Ende als Fußballfreund auch gleich zu Hause die Playstation bemühen.

