Bundes-Notbremse: Was ändert sich für Hannovers Schulen?

Hannover

Der Bundestag hat die sogenannte Corona-Notbremse beschlossen – und mit ihr auch die Schließung von Schulen, sollte die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 165 liegen. Was bedeutet das für die Schulen in der Stadt und dem Umland von Hannover?

In vielen Region Niedersachsens liegt die Inzidenz am Tag des Bundestagsbeschlusses über dieser kritischen Grenze. Bestätigt der Bundesrat am Donnerstag den Beschluss, heißt das für sie: Ihre Grundschulen müssen schließen und komplett auf Distanzunterricht umschwenken. An den weiterführenden Schulen bleibt es hingegen bei der Beschulung für Abschlussklassen.

Doch was ist dort, wo die Inzidenz unter der 165er-Grenze liegt, wie etwa in der Region Hannover (Inzidenz 158 am Donnerstag)? Hier würde weiter geöffnet werden. Heißt: Die weiterführenden Schulen wechseln ins Szenario B. Statt wie bisher nur Abschlussklassen und Notbetreuung kommen auch alle anderen Klassen im Wechselmodell zurück in die Präsenz.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hieß es zunächst noch aus dem Kultusministerium, man wolle die strengere niedersächsische 100er-Grenze wie bisher beibehalten, kündigte Minister Grant Hendrik Tonne nun doch an die Grenze auf 165 anzuheben. Dazu will er sich im Laufe des Donnerstags noch offiziell äußern.

Wie entwickelt sich Hannovers Inzidenz?

In der Region Hannover hat man den 165er-Wert bisher nicht erreicht. Das heißt, aktuell würde sich in den Schulen nichts verschärfen, sondern, wie gesagt, eher lockern. Sollte die Inzidenz aber steigen, verschärft sich die Lage und auch Grundschulen müssten schließen.

Wie wahrscheinlich ist aber ein baldiger Anstieg über 165 in Hannover angesichts zuletzt bundesweit starker Inzidenz-Zunahmen – und damit die Grundschulschließung? Zwar unterliegen die Inzidenz-Werte Schwankungen, so dass eine zuverlässige Prognose kaum möglich ist, erklärt das Gesundheitsamt der Region auf NP-Anfrage. „Fakt ist allerdings, dass sich der Inzidenzwert – mit Ausnahme der Verschiebungen nach den Ostertagen – seit Mitte März zwischen 120 und 145 eingependelt hat“, sagt Sprecher Christoph Borschel. „Die Grenze von 165 wurde noch gar nicht erreicht, die von 150 nur episodisch.“

Überhaupt ist das Infektionsgeschehen in der Region derzeit „diffus“, so Borschel weiter. Das heißt, große Ausbrüche bleiben aus. „Auch innerhalb des Schulbetriebs gibt es nur wenige Infektionen.“ Die meisten Infektionen finden derzeit – auch bei Kindern – im häuslichen und privaten Umfeld statt, hat das Gesundheitsamt festgestellt. „Bis zu 40 Prozent der Neuinfizierten befanden sich aktuell bereits in Quarantäne, weil sie bereits als enger Kontakt einer infizierten Person unter Quarantäne gestellt wurden.“

Von Simon Polreich