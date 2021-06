Bisher war der Nutzen von Luftfiltern in Klassenräumen umstritten. Nun vollzieht der Bund eine Kehrtwende und will den Einbau von Luftfiltern in Klassenräumen jüngerer Schüler, die bisher nicht gegen Corona geimpft werden können, fördern. Länder und Kommunen sollen diese in den Sommerferien installieren. Doch die Schulträger, so auch die Stadt Hannover, sind noch ratlos.