Bund der Steuerzahler: Clan-Chef soll MHH-Polizeieinsatz zahlen

Hannover

Ohne Zwischenfälle sei die erste Nacht des Mafiabosses aus Montenegro an der MHH verlaufen. Das teilte die Polizei heute auf Nachfrage der NP mit. Es habe weder heikle noch verdächtige Situationen vor und auf dem Gelände der medizinischen Hochschule gegeben. Bis auf weiteres ändere sich nichts an den „Schutzmaßnahmen“ – damit ist das Großaufgebot an Beamten gemeint, die aus Sicherheitsgründen abgestellt sind.

Geschützt werden muss der Gangsterboss offenbar vor Attentätern aus verfeindeten Clans aus dem kleinen Balkanstaat. Auch sein Aufenthalt in der MHH hat damit zu tun: Bei dem Patienten soll es sich um den 35-jährigen Igor K. handeln, der Ende Januar vor seinem Haus in Baliace niedergeschossen wurde – Medienberichten zufolge soll 20 Mal auf den Montenegriner gefeuert worden sein, die Kugeln trafen ihn in Brust, Bauch und Oberschenkel.

Man könne sich schönere Gründe für so ein Großaufgebot vorstellen, hieß es hinter vorgehaltener Hans aus Polizeikreisen – vor allem die Kollegen, die nachts dort Wache hielten. Doch auch die anderen Patienten und das MHH-Personal sollen vom Großaufgebot geschützt werden.

Bund der Steuerzahler schaltet sich ein

Kritik hagelte es vonseiten des Steuerzahlerbundes, der sich per Brief an Innenminister Boris Pistorius wandte. Der Grund: Die Kosten für den Einsatz soll die Staatskasse tragen. Man bitte „höflich zu prüfen, ob nach derzeitiger Rechtslage die Kosten gegenüber der zu beschützenden Person, beziehungsweise der Clan-Familie geltend gemacht werden können“, so Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler. Sollte dies nicht möglich sein, bitte man umgehend Änderungen im niedersächsischen Recht in die Wege zu leiten, damit der Betroffene die Kosten zu tragen hat.

Ebenfalls komme für den Bund der Steuerzahler in Betracht, die MHH an den Sicherheitskosten „ihres Privatpatienten“ zu beteiligen.

Als Grund für die Anfrage nennt Zentgraf einen Fall aus dem Jahr 2017. Damals stellte die Polizeidirektion einer an Alzheimer erkrankten 74-jährigen Hannoveranerin eine Rechnung von 71,50 Euro, weil sie orientierungslos unweit ihres Pflegeheims aufgegriffen und per Streifenwagen in die vier Kilometer entfernte Wache gebracht wurde – wo sie angehörigen schließlich abholten. „Die Polizeidirektion Hannover erklärte seinerzeit auch gegenüber dem Bund der Steuerzahler, es bestehe nach geltender Rechtslage eine Kostenerhebungspflicht“, so Zentgraf. Dass das derzeitige Großaufgebot dagegen aus der Staatskasse finanziert werden soll, könne man dem Steuerzahler nicht vermitteln.

Mehr zum Thema

Von Simon Polreich