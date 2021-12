Bult-Vorständin warnt vor Kollaps: „Die Kindermedizin ist in Not“

Hannover

„Die Kindermedizin ist in Not.“ Agnes Genewein, Vorständin des Kinderkrankenhauses Auf der Bult, will nicht schönreden, was nicht länger schönzureden ist.

Die Kindermedizin in den Krankenhäusern sei sowohl stationär als auch ambulant seit vielen Jahren nicht sachgerecht finanziert, sagt die Medizinerin, deren Fachgebiet die Neonatologie ist. Die unzureichende Finanzierung habe Folgen, warnt Genewein: „Dadurch wurde die Versorgung der Kinder und Jugendlichen über ganz Deutschland schleichend zurückgefahren. Dies hat schon heute schwerwiegende Auswirkungen für kranke Minderjährige.“ So müssten immer häufiger schwerkranke Kinder stundenlang durchs Land gefahren werden, um eine passende Behandlungsmöglichkeit zu finden.

Warum spart die Politik an Kinderkrankenhäusern?

Kinder und Jugendliche würden im Bereich der Krankenversorgung ungerecht behandelt, stellt die Bult-Vorständin fest: „Dies ist ein Missstand, der sofort aufhören muss, denn die Investition in die Gesundheit bringt in jungem Alter mehr als sie verbraucht. Dieser Umstand gilt nur für Kinder und Jugendliche.“ Doch die Realität sieht so aus: Nach Angaben der Medizinerin werden in Kliniken für Kinder jährlich nur rund 2000 Euro pro Patient ausgegeben, für Erwachsene hingegen das Drei- bis Vierfache.

Bult-Vorständin warnt vor Systemkollaps

Diese Schlechterstellung der Kinder und Jugendlichen sei verwerflich, sagt Genewein: „Hier sind dringend die Politiker aufgefordert, diese Missstände rasch zu lösen, ansonsten kollabiert die Versorgung.“ Seit Jahren würden Kinderärzte, Krankenhausgeschäftsführer und Verbände bereits an die Politik appellieren – bislang erfolglos.

Die Kinderärztin setzt nun alle Hoffnung in die neue Bundesregierung. Andernfalls sehen die Prognosen düster aus, warnt sie: „Ein Verzug ist nicht zulässig, sonst droht der Kollaps. Wir benötigen Unterstützung der Politik, aber auch der Eltern, damit die Weichen richtig gestellt werden.“

Von Britta Lüers