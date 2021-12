Bult-Chefarzt: „Im Kern findet bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Triage statt“

Hannover

Herr Möller, seit fast zwei Jahren dominiert die Corona-Pandemie unser Leben. Dass es dabei Kinder und Jugendliche besonders hart trifft, ist inzwischen bekannt. Was genau beobachten Sie dabei als Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus auf der Bult?

Wir sehen eine deutliche Zunahme psychiatrischer Problematiken, insbesondere von Depressionen, Suizidalität und Ängsten. Auch in anderen Kinder- und Jugendpsychiatrien sieht die Lage ähnlich aus. Wir erleben durch die Pandemie eine nie dagewesene Anfragedichte und Vorstellung von Notfällen. Auch der Schweregrad von Anorexien und die Häufigkeit wie wir sie inzwischen sehen, gab es vor Corona nicht. Erschwerend kommt noch ein anderes gewaltiges Problem hinzu.

Pflegemangel auch in der Jugendpsychiatrie

Welches?

Alle sprechen vom Pflegemangel auf Intensivstationen, aber auch wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind davon stark betroffen. Das ist ein Problem, das nicht erst seit Corona da ist. Die Pandemie spült dieses folgenreiche Probleme nun aber mit ganzer Wucht an die Oberfläche.

Wie macht sich das im Alltag bemerkbar?

Dass wir vereinzelt Betten nicht mehr belegen können, weil es an Mitarbeitern fehlt, die die Patienten pflegen können.

Es findet also eine Form der Triage in der Kinder- und Psychiatrie statt?

Im Kern schon. Patienten, die eigentlich eine Behandlung benötigen, können wir aufgrund des Pflegekräftemangels nicht aufnehmen und damit auch nicht therapieren. Aber: Jeder, der bei uns vorstellig wird und suizidal ist, den weisen wir unter keinen Umständen ab. Da schichten wir intern alles um, damit wir freie Kapazitäten haben.

Und erschwert Corona darüber hinaus den Psychiatrie-Alltag Auf der Bult?

Eindeutig. Allein die Corona-Auflagen, die wir erfüllen und dokumentieren müssen, verschlingen jeden Tag fünf bis sechs Stunden pro Station. Das sind Zeiten, die für Therapien fehlen. Problematisch ist auch, wenn ein Patient positiv auf Corona getestet wird. Dann muss dieser nach Hause in Quarantäne. Daraus ergeben sich gleich zwei Probleme: Erstens ist während der Quarantäne die Therapie unterbrochen, zweitens bleibt das Patientenbett leer, weil wir niemanden für diese kurze Übergangsphase neu aufnehmen können. Wir bekommen dafür jedoch keine Ausgleichszahlungen. Das muss dringend geändert werden.

Pflegeberuf muss attraktiver werden

Wie kann der Pflegekräftemangel behoben werden?

Der Pflegeberuf muss grundsätzlich attraktiver werden. Das wird er aber nicht, wenn die Bürokratievorgaben immer größer werden und die Zeit für die eigentliche Pflegearbeit, also die Beziehungsarbeit mit den Patienten, immer weniger wird. Es braucht daher einen Bürokratieabbau und ausreichend Mitarbeiter. Das alles kostet sehr viel Geld, bringt aber für die Gesellschaft sehr viel und spart längerfristig Folgekosten.

Lassen Sie uns bitte zum Ende nochmal zurück zu den Kindern und Jugendlichen gehen. Sie haben in der Vergangenheit häufiger angemahnt, dass die Kinder von heute in zehn bis 30 Jahren das „Rückgrat unserer Gesellschaft sein“ sollen. Damit das gelingt, müssen sie zwingend gesund groß werden – trotz Pandemie. Was brauchen Kinder jetzt?

Damit Kinder gesund aufwachsen können, brauchen sie all jene Dinge, die ihnen die Pandemie grad abspricht: Körperkontakt, Nähe, Halt und Schutz gebende Beziehungen in Kitas, Schulen und natürlich vor allem in der Familie. Kinder müssen sich bewegen, Sport machen – am besten an der frischen Luft und so oft es geht. Sie brauchen gesunde Ernährung und ganz besonders benötigen sie soziale, reale Begegnungen. Mediennutzung darf fehlende echte Kontakte niemals kompensieren. Kinder brauchen aber auch Schule, nicht im Homeschooling, sondern mit ihren Freunden in der Schule. Die junge Generation braucht in dieser Pandemie endlich eine starke Lobby. Die Politik muss die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern in den Fokus ihrer Entscheidungen nehmen. Leider passiert das noch immer nicht.

Und was ist das größte Tabu?

Jede Form von Druck und Schuldzuweisung ist für Kinder nicht förderlich. Das gilt ganz besonders auch in der Pandemie.

Von Britta Lüers