Hannover

VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover muss erneut dem weltweiten Halbleitermangel Tribut zollen: Bis Monatsende steht seit Wochenbeginn für einen Teil der rund 13.000 im Werk Stöcken beschäftigten Menschen Kurzarbeit an.

Laut einem VWN-Sprecher sind rund 900 Mitarbeiter in der „Bulli“-Produktion betroffen. Bei den bisherigen Zwangspausen wegen des Mangels an elektronischen Bauteilen waren in diesem Jahr jeweils rund 5500 Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt worden.

Modus angepasst

Der Unterschied diesmal sei, erklärt der Sprecher, dass man die Art und Weise, wie produziert wird, angepasst habe: „Wir bauen die Fahrzeuge, die wir unter diesen Umständen bauen können.“ Dazu habe man die Schichten angepasst und in der Fertigung des Transporters T6.1 etwa in der Spätschicht das „Finish“ gestrichen. Die neuen Modelle ID.Buzz und der T7 Multivan, für die gerade die Serienproduktion vorbereitet wird, seien nicht betroffen.

Von Ralph Hübner