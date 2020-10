Henning Schünhof (53) ist in Winninghausen aufgewachsen und hat 1987 am Hannah-Arendt-Gymnasium Abitur gemacht. Er hat Elektrotechnik an Fachhochschulen in Hannover und Wolfenbüttel studiert, das Studium aber nicht abgeschlossen, weil ein Jobangebot dazwischen kam. Nach Jahrzehnten bei einem Hersteller von Parkschein- und Fahrkartenautomaten arbeitet Schünhof inzwischen als Teamleiter für Produktionsplanung bei einer Maschinenbaufirma in Rinteln. Der Winninghäuser ist seit 35 Jahren SPD-Mitglied, hatte verschiedene Vorstandsämter inne und ist vor sechs Jahren als Nachrücker in den Barsinghäuser Rat eingezogen. Ehrenamtlich engagiert sich Schünhof schon seit frühester Jugend auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist seit knapp 20 Jahren Ortsbrandmeister in Winninghausen, nachdem er zuvor bereits einige Jahre Stadtjugendfeuerwehrwart war. Schünhof ist verheiratet mit seiner Frau Melanie. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von 16 und 18 Jahren.