BURGDORF/NEUSTADT/LEHRtE

Die SPD kann nicht mal mehr Bürgermeister-Wahlen gewinnen: Trotz aussichtsreicher Konstellationen hat sie die Stichwahlen in Neustadt, Burgdorf und Lehrte verloren. In Lehrte traf es Bürgermeister Klaus Sidortschuk ( SPD) gegen Polit-Neuling Frank Prüße, wenn auch knapp. Doch der Amtsinhaber hatte vor drei Wochen den ersten Wahlgang noch deutlich für sich entschieden. Allerdings hatte der unabhängige Kandidat Oliver Gels da schon fast 20 Prozent geholt. Es gab also einiges Unzufriedenheitspotenzial in der Stadt.

In Neustadt war überraschend, wie deutlich Dominic Herbst (Grüne) SPD-Kandidatin Christina Schlicker mit fast 20 Prozent hinter sich ließ. „Ich habe nach der Wahl mit allen Kandidaten, die es nicht in die Stichwahl geschafft hatten, gesprochen. So konnte ich viele Stimmen hinzugewinnen“, sagt Herbst. In Burgdorf erzielte Armin Pollehn ( CDU) einen klaren Sieg. Er lag mehr als zehn Prozent vor Matthias Paul ( SPD). Und das, obwohl die Grünen eine Wahlempfehlung für den SPD-Mann ausgesprochen hatten. Hinzu kam, dass im ersten Wahlgang der Linken-Kandidat Michael Fleischmann mehr als zehn Prozent geholt hatte. Sieger Pollehn: „In den wichtigen Fragen für die Stadt war ich überzeugend.“

Schaut man auf die geringe Wahlbeteiligung von gut 40 Prozent, dann ist eins klar: Die SPD kann ihre Wähler nicht mehr mobilisieren. Die desolate Lage der Partei ist also auch an der Basis deutlich zu spüren. Und das Regieren in den Rathäusern von Lehrte, Burgdorf und Neustadt wird nicht leichter. In Lehrte regiert künftig ein CDU-Bürgermeister gegen eine Rot-Rot-Grüne Mehrheit. In Neustadt muss sich ein Grünen-Bürgermeister gegen eine CDU-SPD-Mehrheit behaupten. Und in Burgdorf bekommt es eine SPD/Grünen/Freie Burgdorfer-Gruppe mit einem CDU-Bürgermeister zu tun.

Von Thomas Nagel