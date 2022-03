Hannover

Wartezeiten von zwei Monaten und mehr auf einen Termin im Amt –steckt die Stadtverwaltung Hannover schon wieder in einem Bearbeitungsstau? Tatsächlich ergibt eine Stichprobe zu verschiedenen Tageszeiten, dass die frühesten Termine, um einen Personalausweis zu beantragen, in Hannovers Bürgerämtern erst Mitte Mai zu haben sind.

Das bestätigt auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, der 77 Tage warten muss, bis er einen neuen Personalausweis beantragen kann. „Und dann dauert es noch drei Wochen, bis das Papier aus der Bundesdruckerei kommt“, ärgert sich Engelke.

Termine in den Ämtern am Aegi und in Bemerode kurzfristig buchbar

Die Stadt meint, dass es derzeit keine Probleme gebe. „Die Bürgerämter der Stadt stellen grundsätzlich tagesaktuelle Terminkontingente bereit“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. So seien derzeit in den Bürgerämtern Aegi und Bemerode Termine innerhalb von drei bis fünf Tagen buchbar. „Die Möglichkeit der kurzfristigen Beantragung besteht zudem im Bürgeramt Ricklingen, das für Spontankunden von Montag bis Freitag geöffnet ist“, sagt Dix. Auch an allen anderen Standorten mit Ausnahme des Bürgeramts am Schützenplatz könnten Kunden jeden Mittwoch spontan vorbeikommen und ihre Angelegenheiten erledigen.

FDP-Mann Engelke bleibt skeptisch. „Ich habe nicht die Zeit, mittwochs lange im Warteraum eines Amtes zu sitzen“, sagt er. Ob die Stadt tatsächlich kurzfristige Onlinetermine freischaltet, will er ausprobieren.

Personelle Engpässe und Corona-Folgen

In den vergangenen Jahren ist im Bürgerservice der Stadt Hannover ein Bearbeitungsstau entstanden. Als Grund nannte die Stadt personelle Engpässe und Ämter-Schließungen wegen der Corona-Pandemie. Bis Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt mit viel Mühe die Antragsstapel abgearbeitet und die Vorlaufzeit für Termine auf etwa eine Woche reduziert.