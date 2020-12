Hannover

. Er stellt die Welt des Märchens auf den Kopf: Der Drehbuchautor und Oscar-Preisträger (für „Die Unbestechlichen“) William Goldman schrieb 1977 das Kultbuch „Die Brautprinzessin“ ( Klett Cotta, 426 Seiten, zwölf Euro). Darin schildert er, wie er seinem Sohn das Lieblingsbuch seiner Kindheit vorlesen möchte und feststellt, dass sein eigener Vater ihm beim Vorlesen seinerzeit die langweiligen Stellen erspart hat. Also setzt er sich daran, das Werk umzuschreiben, kommentiert die gestrichenen Stellen und färbt sie rot ein – so entsteht die „Ausgabe der spannenden Teile“. Und darin geht es um Fechten, Folter, Ringkämpfe, wahre Liebe, Rache, Riesen und bildschöne Damen. Die anarchistische Liebesgeschichte von Butterblume und Westley bricht mit jeder Märchenregel, ist ein wilder Spaß und meisterlich erzählt.

Nicht minder virtuos liest sich der satirische Roman „Der Sterne Tennisbälle“ (Aufbau, 301 Seiten, 14,99 Euro) des britischen Schauspielers Stephen Fry. Collegestudent Ned Maddstone ist vom Schicksal geküsst, erfolgreich, klug, sportlich, attraktiv. Das ruft Neider auf den Plan, die Ned verschwinden lassen wollen. Eine großartige Hommage an Alexandre Dumas’ „Der Graf von Montechristo“.

Die Brautprinzessin, William Goldman. Quelle: verlag

Das Cover sieht nach Kitsch aus, auch die Story klingt kitschig, aber „Das Lavendelzimmer“ (Knaur, 384 Seiten, 10,99 Euro) von Nina George ist überraschend poetisch und tiefsinnig. Der Pariser Buchhändler Jean Perdu hat die Liebe seines Lebens verloren. Er betreibt eine „Bücherapotheke“ und kennt für jeden Kunden das passende Buch, nur sich selbst kann er nicht helfen. Als die schöne Catherine in sein Leben tritt, ist Perdu bereit, sich der Vergangenheit zu stellen und begibt sich auf eine Reise über Frankreichs Flüsse – und zu sich selbst. (von Julia Braun)

Diese drei Bücher legen die Messlatte für Thriller ganz schön hoch: Die Millenium-Trilogie ( Heyne, um die zehn Euro) von Stieg Larsson. „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“ lautet die Reihenfolge. Im ersten Band versuchen das introvertierte Hacker-Genie Lisbeth Salander und der Journalist Mikael „Kalle“ Blomqvist, das mysteriöse Verschwinden des Mädchens Harriet aufzuklären – vier Jahrzehnte später. Das ungleiche Duo stößt auf viele Unstimmigkeiten in der Industriellenfamilie Vanger, gerät selbst in Lebensgefahr. Die Fortsetzungen halten die Spannung ganz oben, die Hauptfiguren geraten weiter in den Fokus der Erzählungen, vor allem Salanders Lebensgeschichte zieht in den Bann. Harter Stoff auf Top-Niveau.

Verblendung, Stieg Larsson. Quelle: Verlag

Ratschlag statt Selfie: Darum hat Richard Reed über Jahre hinweg herausragende Persönlichkeiten gebeten, die er getroffen hat. Der Geschäftsmann (Mitbegründer des Smoothie-Herstellers Innocent) hat etwa Tipps von Künstlerin Marina Abramovic, Schauspielerin Judy Dench, der Auschwitz-Überlebenden Lily Ebert („Mach das Beste aus dem, was du hast, egal, wie wenig es ist“) und Unternehmer Richard Branson („Verschwende das Leben nicht, um etwas zu tun, was du nicht tun willst“) in „Was im Leben wichtig ist“ ( Heyne, 416 Seiten, 22 Euro) zusammengefasst.

Die „Schachnovelle“ (Fischer, 96 Seiten, zehn Euro) von Stefan Zweig – ein zeitloser Klassiker. Der Ich-Erzähler Dr. B, Öl-Magnat McConnor und Schachweltmeister Mirko Czentovic sind während des Zweiten Weltkriegs auf einem Passagierschiff von New York nach Buenos Aires unterwegs. Über ein improvisiertes Schachturnier an Bord wird beschrieben, wie der Terror einer Inhaftierung durch Nazis wieder hochkommt. Brillant! (von Mirjana Cvjetkovic)

1918 stirbt der in Hannover geborene Dramatiker Frank Wedekind mit nur 54 Jahren. Doch für seine junge Frau Tilly ist der Tod erst mal eine Befreiung. Die Schauspielerin blüht auf, hat viele Verehrer, darunter auch Gottfried Benn und ihren späteren Ehemann, den Dramatiker Carl Sternheim. Derweil freunden sich ihre Töchter Pamela und Kadidja mit den Thomas-Mann-Kindern Erika und Klaus, sowie Gustav Gründgens an. Es ist die Zeit, in der die Nazis zunehmend mächtiger werden, es ist eine Zeit der Lebensentscheidungen. Über diese spannende Familiengeschichte hat Anatol Regnier, der Sohn von Pamela Wedekind, die spannende Biografie „Du auf deinem höchsten Dach“ ( btb, 448 Seiten, 10,99 Euro) geschrieben.

Du auf deinem höchsten Dach, Tilly Wedekind Quelle: BTB

Gerade junge Menschen entdecken derzeit wieder den Schriftsteller und Weltveränderer Hermann Hesse, dessen Bücher unter den Nazis verboten waren. Sicher, „Das Glasperlenspiel“ und „Steppenwolf“ sind immer lesenswerte Bücher, Hesse-Einsteigern aber sind vielleicht eher Erzählungen wie „Unterm Rad“ ( Suhrkamp, 176 Seiten, 7 Euro) empfohlen. Darin beschreibt der Literaturnobelpreisträger sehr eindringlich, wie ein junger, kluger Mensch scheitert – an der fordernden Gesellschaft und starren Pädagogik, die keine eigene Entfaltung ermöglicht.

Was wäre, wenn sich Nietzsche in eine Psychotherapie begeben hätte? Irvin Yalom, einer der einflussreichsten US-Psychoanalytiker, spielt diese Gedanken in seinem Roman „Und Nietzsche weinte“ ( btb, 448 Seiten, 10 Euro) durch. Er lässt ihn nach Wien zu Dr. Breuer fahren, der mit dem jungen Sigmund Freund über die Psyche forscht. Ein unterhaltsamer Roman über die Ursprünge der Psychoanalyse und der Philosophie Nietzsches. (von Maike Jacobs)

Im März scheiterte der Versuch, mal wieder Alberts Camus’ „Pest“ zu lesen – alles viel zu realistisch! Ablenkung von der Pandemie ist angesagt. Für die Flucht ins Reich der Fantasie nimmt man sich mindestens 14 Tage Zeit, um alle sieben „ Harry Potter“-Bücher noch einmal zu lesen – auf dem Weg nach Hogwarts verliert sich irgendwann die Spur des fiesen Coronavirus und mündet in der noch immer wunderbaren Zauberwelt von Joanne K. Rowling. Das Beste: Wer die Bände jetzt erstmals liest, muss nicht wie in den Nullerjahren lange auf die nächsten Bände warten, sondern bewegt sich vom „Stein der Weisen“ (das zauberhafteste) übers gruselige „Gefangene von Askaban“ bis hin zu den fast apokalyptischen „Heiligtümern des Todes“ in einer faszinierenden Welt ohne Maskenpflicht und Abstandsregelungen.

Der wunderbare Massenselbstmord, Arto Paasilinna Quelle: Verlag

Auch nicht realistisch, dafür wunderbar kauzig, skurril und lustig kommt „Der wunderbare Massenselbstmord“ ( Bastei Lübbe, 12 Euro) vom Finnen Arto Paasilinna daher: Treffen sich zwei lebensmüde Männer im Wald, reden, trinken, landen – wo auch sonst? – in der Sauna und beschließen, gemeinsam mit anderen vor der ultimativen gemeinsamen Tat noch ein wenig Spaß zu haben. Unter anderem auf einem Rastplatz bei Walsrode, wo tapfere Finnen mit Holzscheiten auf dumpfe deutsche Hooligans treffen. Zum Schreien komisch.

Komisch, anrührend, klug und bärenstark ist „Das Hotel in New Hampshire“ (1982, Diogenes Verlag, 14 Euro) von John Irving. Eine warmherzig-exzentrische amerikanische Familie – quasi der Gegenentwurf zu den gemeinen Trumps – zwischen Tragik und Komödie, zwischen den USA und Wien, zwischen Liebe und Begehren. Glücklich ist, wer dabei die Pandemie vergisst. (von Petra Rückerl)

Es geht um Flucht und Vertreibung, Abgrenzung und menschliche Nähe: Mit ihrer Familien- und Landleben-Saga „Altes Land“ (Penguin, 304 Seiten, 12 Euro) hat Dörte Hansen 2015 einen Überraschungshit gelandet, der das Zeug hat, sich zum Klassiker zu entwickeln. In einem ZDF-Zweiteiler spielte gerade Iris Berben die Rolle der Vera Eckhoff – diesen störrischen Charakter voller Ecken und Kanten. Als fünfjähriges Flüchtlingskind aus Ostpreußen landet Vera nach dem Krieg auf einem Hof im „Alten Land“ – und bleibt ihr Leben lang. Bis ihre Nichte samt Kind aufschlägt, auch sie ist eine Geflüchtete, irgendwie. Apfelernte, Landflucht, Nachbarschaft, unerfüllte Liebe – jeder Satz geht zu Herzen.

Er ist mehr als ein Krimiautor: Der US-Schriftsteller Dennis Lehane schafft es, in jedem Werk Spannung und literarischen Anspruch zu verbinden. „ Mystic River“ (Diogenes, 624 Seiten, 11,90 Euro) folgt den Spuren von drei Jungen – Dave, Jimmy und Sean sind Freunde, bis eine falsche Entscheidung die Zukunft von Dave zerstört. 25 Jahre später kreuzen sich die Wege erneut. Sean ermittelt als Polizist den Mord an Seans Tochter – verdächtigt wird Dave. Dieses Rachedrama hätte aus Shakespeares Feder stammen können.

Altes Land, Dörte Hansen. Quelle: Verlag

Ein kompletter Roman als Interview? Der Österreicher Wolf Haas, der auch in seinen „Brenner“-Krimis Sprachwitz kultiviert, schafft den Kunstgriff in „Das Wetter vor 15 Jahren“ (Hoffmann & Campe, 224 Seiten, 14 Euro) mit spielerischer Eleganz und viel Humor. Vittoria Kowalski studiert aus 800 Kilometer Entfernung Temperatur und Luftdruck in einem Alpendorf, in dem ihn einst als Teenager Anni geküsst hat. Die „Literaturbeilage“ spricht mit dem Autor Haas über diese Liebesgeschichte – und wir fiebern mit. (von Andrea Tratner)

Ein Krimi im Harz („Ellernklipp“), jede Menge Liebesgeschichten (darunter „ Effi Briest“, „Stine“, „Frau Jenny Treibel“), das Hadern mit dem ewigen Pflichtbewusstsein („Schach von Wuthenow“): „Das erzählerische Werkvon Theodor Fontane“ in der Großen Brandenburger Ausgabe (Aufbau Verlag, je Band ab 24 Euro) bietet ungeheuer viel Abwechslung. Ein Dozent im Germanistik-Studium hatte mich auf die Ausgabe gebracht, die editiert wird an der Uni Göttingen. Wunderschöne Titelbilder, lesenswerter Kommentarteil. Und vor allem Romane, die immer aktuell bleiben. Klassiker eben.

Genauso wie „Scoop“ (Diogenes, 320 Seiten, 12 Euro), der satirische Roman des britischen Schriftstellers Evelyn Waugh. 1938 ist die Geschichte um William Boot zum ersten Mal erschienen, eine Abrechnung mit dem Sensationsjournalismus. Boot ist eigentlich ein Reporter, der ausschließlich über Tierthemen schreibt. Aufgrund einer Verwechslung entsendet ihn sein Verlag aber ins fiktive Ishmaelia. Dort stehe ein Krieg kurz bevor, darüber soll Boot berichten. Bloß, als er in Ishmaelia ankommt, ist da gar keine Krise. Was ihn freilich nicht von sogenannten Scoops abhält, Enthüllungsberichten. Für die Geschichte griff Waugh auf seine eigenen Erfahrungen als Auslandskorrespondent zurück.

Cover der Romane von Theodor Fontane, Jane Austen, Evelyn Waugh Quelle: Koll, VerenaKoll, Verena

Auf ihre Erfahrungen als siebtes von acht Kindern griff Jane Austen für ihre Romane zurück. Feine Liebesgeschichten, die immer auch Gesellschaftsstudien der englischen Mittelklasse im späten 18. Jahrhundert sind und die vor allem die Rolle der Frauen hinterfragen. Unter anderem mit Elizabeth Bennet, die in „Stolz und Vorurteil“ ( Insel Verlag, 441 Seiten, 8 Euro) beinahe den umwerfenden Mr. Darcy abgelehnt hätte. (von Verena Koll)

Von NP