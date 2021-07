Zwei Schläger (25, 25) haben am frühen Sonntagmorgen einen Mann (28) bei einem Streit vor einem Club in Hannover so verprügelt, dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. Nachdem das Opfer mit dem Kopf auf den Boden geknallt war, schlug einer der Angreifer dem 28-Jährigen erneut mit der Faust ins Gesicht. Der Schwerstverletzte musste in einer Klinik notoperiert werden – und kämpft nun um sein Leben.