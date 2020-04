Straßensperrung wegen Conti-Neubau

Hannover

Der Zulieferkonzern Continental vermeldet weitere Fortschritte beim Bau der neuen Unternehmenszentrale am Pferdeturm: Vom 8. bis 11. Mai wird die Stahlkonstruktion der Brücke montiert, die die beiden Gebäudeteile auf den gegenüberliegenden Seiten der Hans-Böckler-Allee verbinden soll. Dafür wird die Straße in beiden Fahrtrichtungen in diesem Zeitraum komplett gesperrt, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Einen entsprechenden Umleitungsplan für das zweite Maiwochenende habe die Verwaltung der Stadt bereits genehmigt. Auch am darauffolgenden Wochenende wird es wegen Arbeiten an der Brücke zu Sperrungen der Hans-Böckler-Allee kommen, über deren Dauer aber noch nichts bekannt ist.

Die beidseitige Sperrung der Hans-Böckler-Allee zwischen Messeschnellweg und Clausewitzstraße dauert von Freitag, 8. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 11. Mai. Betroffen sind nicht nur die Fahrstreifen für Pkw, sondern auch Fußgänger- und Radwege sowie der Stadtbahnverkehr.

Umleitungen ausgeschildert

Die Umleitungen für den Straßenverkehr werden stadtauswärts von der Marienstraße über Braunschweiger Platz, Bischofsholer Damm und Messeschnellweg bis Pferdeturmkreuzung ausgeschildert, teilte Continental mit. Für Kraftfahrzeuge stadteinwärts verläuft die Umleitung aus Richtung Celle kommend über den Weidetorkreisel, die für die Dauer der Sperrung geöffnete Waldchaussee und die Fritz-Behrens-Allee. Aus Richtung Messe wird über die Anschlussstelle Bischofshol und den Bischofsholer Damm umgeleitet. Der Weg von der Innenstadt in den Stadtteil Kleefeld und umgekehrt führt über den Bischofsholer Damm und den Messeschnellweg. Weil auf dem Messeschnellweg die Anschlussstelle Pferdeturm aus Richtung Celle voll gesperrt wird, ist dort auch das Linksabbiegen nach Kleefeld nicht möglich. Hierfür wird eine Umleitung über den Weidetorkreisel und die Karl-Wiechert-Allee eingerichtet.

Üstra bietet Schienenersatzverkehr

Radfahrer und Fußgänger können eine Umleitungstrecke nutzen, die die Hans-Böckler-Alle über die Clausewitzstraße, den Stadtparkweg neben dem Bahndamm und über die Kleestraße mit der Straße Am Pferdeturm verbindet. Die Üstra richtet für die Stadtbahnlinien 4 und 5 vom 8. Mai, 21 Uhr, bis 11. Mai, 3.30 Uhr, einen Schienenersatzverkehr per Bus zwischen Haltestellen „Freundalle“ und „Roderbruch“ (Linie 4) beziehungsweise „ Anderten“ (Linie 5) ein. Die Linie 11 kann ohne Einschränkungen fahren.

Die Stahlkonstruktion der Brücke benötigt nach ihrer Montage noch eine Schutzeinhausung, die am darauffolgenden Wochenende (15. bis 17. Mai) angebracht werden soll. Dafür seien erneut Sperrungen der Hans-Böckler-Allee notwendig, hieß es in einer Mitteilung von Continental. Inwiefern Verkehrsteilnehmer davon betroffen sein werden, werde man zeitnah bekanntgeben, hieß es. Der Stadtbahnverkehr wird davon unberührt weiterlaufen.

Termin verschoben

Der Conti-Neubau am Pferdeturm soll im Jubiläumsjahr 2021 bezugsfertig sein, der neue Campus bietet Platz für 1250 Mitarbeiter, eine Erweiterung auf 1600 Arbeitsplätze ist möglich. Die Gebäude stehen nördlich und südlich der Hans-Böckler-Allee und werden künftig durch die neue Brücke über der Straße verbunden werden. Ursprünglich sollte die Brückenkonstruktion bereits im vergangenen Herbst montiert werden, der Termin musste aber wegen Lieferproblemen verschoben werden. Es gab zudem wegen der Bauarbeiten bereits mehrere, kürzere Sperrungen, unter anderem, um die Träger für die Dachkonstruktion des neuen Atriums anzubringen.

Von Inken Hägermann