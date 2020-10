Hannover

An die Geh- und Radwegbrücke an der Wasserkunst in Herrenhausen wurden am Freitag restaurierte Stahlträger eingebaut. Damit ist ein weiterer Schritt in der am 25. Mai begonnenen Sanierung geschafft. Die Brücke führt über den Ernst-August-Kanal und wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Neben der Restauration der Stahlträger werden unter anderem auch Naturstein- sowie Korrosionsschutzarbeiten durchgeführt. Die Sanierung dauert nach Angaben der Stadt noch bis Ende des Jahres an.

Ersatzbrücke nicht mehr gesperrt

Die Ersatzbrücke war am Freitag aufgrund der Kranarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Fußgänger und Radfahrer wurden über den Dammweg zum Wehr westlich des Ernst-August-Kanals an der Baustelle vorbeigeführt. Mit einer erneuten Sperrung der Ersatzbrücke, ist nicht zu rechnen.

Anzeige

Die Bauarbeiten an der Brücke dauern nach Angaben der Stadt Hannover noch bis Ende des Jahres an. Quelle: Wallmüller

Anlieferung der Stahlträger – die Sanierung läuft bereits seit Mai. Quelle: Wallmüller

Von Sophie Peschke