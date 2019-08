Hannover

Und es hat Rumms gemacht – als ein Fahrer mit Tieflader plus Bagger bei voller Fahrt die Brücke der Schwabenstraße über der A352 touchiert hatte. Dabei waren Montagfrüh gegen 3.30 Uhr weitere Fahrzeuge von Betontrümmern getroffen und neben der Brücke auch der Bagger schwer beschädigt worden. Das Fahrzeug musste mit zwei Kränen abtransportiert werden, die Autobahn zwischen Hannover und Langenhagen war fast 15 Stunden erst voll- und dann einspurig gesperrt.

Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde, schaute sich die Schäden vor Ort an. „Auf den Fotos sah es dramatischer aus, als es letztlich war“, erklärte Fischer der NP. Jedenfalls wenn man an die Tragfähigkeit des Bauwerkes denke. „Die tragenden Teile, die die Stabilität für den Kfz-Verkehr bringen, wurden nicht beschädigt.“ Dafür die sogenannte Kappe – „auf dem Tragwerk ist ein Betonteil, da liegen die Geh- und Radwege drauf“.

Brücke kann genutzt werden

Alle Verkehrsteilnehmer könnten über die Brücke fahren. „Es gibt keine Lastenbeschränkung, aber Fußgänger und Radfahrer müssen vorerst die Fahrbahn benutzen“, auch, weil das Geländer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bereits am Montag habe man das Loch provisorisch mit Holzplatten geschlossen.

Versicherungsfragen und Ausschreibung

Und wie geht’s jetzt weiter? Als erstes müsse mit der Versicherung des Spediteurs geklärt werden, ob die Kosten für die Reparatur übernommen werden. Grob schätzt Fischer den Betrag zwischen 50.000 bis 100.000 Euro, da gehöre eben auch Verkehrssicherung und so weiter hinzu. Mit den Fachleuten für den Brückenbau müsse abgeklärt werden, in welchem Umfang die Brücke aufgemacht werden müsse. Dort, wo das Loch sei, wäre auch der Stahl beschädigt. „Es muss alles so geschlossen werden, dass das Geländer richtig verankert werden kann.“

Sperrung der Autobahn liegt an

Die Brücke und auch die Autobahn aus den 1970er Jahren müssten während der Reparatur in Fahrtrichtung Norden sicher gesperrt werden. „Es muss ja über dem Hauptfahrstreifen gearbeitet werden“ und dafür werde es mindestens ein Hängegerüst geben, auf dem gearbeitet werde.

Und wann geht es los? „Wenn es ganz dumm läuft, passiert das erst nächstes Jahr“, sagt Fischer. Man brauche ein Konzept, müsse mit der Versicherung einig werden, „und auch solche Reparaturarbeiten müssen öffentlich ausgeschrieben werde“, man brauche ebenfalls einen Statiker – „das ist alles schon etwas aufwendiger“. Die nächsten vier bis fünf Wochen werde man mit der Vorplanung beschäftigt sein, danach in die Ausschreibung kommen. Aber schließlich seien solche Reparaturarbeiten auch witterungsabhängig.

„Es hätte schlimmer ausgehen können“

Trotz aller Schwierigkeiten: Friedhelm Fischer ist froh, dass der Schaden nur ein materieller ist. „Wenn man überlegt, was da für Trümmerteile durch die Gegend geflogen sind, das hätte sehr viel schlimmer ausgehen können. Das hätte auch mit Personenschäden enden können.“ Es sei wohl der frühen Uhrzeit geschuldet gewesen, dass so wenig passiert wäre. „Das muss wirklich heftig gerummst haben“, sagt Fischer.

Von Petra Rückerl