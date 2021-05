Hannover

In Seelze-Letter ist eine Brücke bei Konstruktionsarbeiten eingestürzt. Dabei wurden ein Arbeiter getötet, ein weiterer eingeklemmt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Zum Einsatz gerufen wurden die Polizei um 15.30 Uhr. Bei dem eingestürzten Bauwerk handelt sich um eine Fußgängerbrücke an der Uferstraße, die sich seit heute im Aufbau befindet.

Die alte Geh- und Radwegbrücke (Foto) über die Leine an der Uferstraße (Stadtgrenze zwischen Hannover-Stöcken und Seelze-Letter) war nach Schäden an der Holzkonstruktion im Herbst 2019 gesperrt worden und wurde im Juli 2020 abgerissen. Nachdem die Fertigung der neuen Brücke im Werk abgeschlossen wurde, erfolgt seit dem heutigen Dienstag der Transport des neuen Brückenüberbaus in Elementen auf die Baustelle sowie das Einsetzen von Brückenteilen.

Bei dem Aufbau kam es am Nachmittag zu einem schweren Unfall. Ein sechs Tonnen schweres Bauteil stürzte auf zwei Arbeiter. Genaueres ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei sondiert derzeit die Lage.

Mehr in Kürze.

Von Simon Polreich