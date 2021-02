Hannover

Die Kette Star Inn musste wegen der Corona-Krise Insolvenz anmelden. Für das Hotel am Hauptbahnhof aber gibt es eine Zukunft. Die britische Hotelgruppe Premier Inn übernimmt das Star Inn Hannover mit 179 Zimmern und wird damit Mieter in der Bavaria Investments gehörenden Immobilie.

Das neue Übernachtungsangebot mit 51 Parkplätzen wird das erste Premier Inn in Hannover. Zwei weitere sind in der Frühphase der Entwicklung. Das Haus in der Hamburger Allee 65 ist aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, wird aber – sobald der Lockdown kommt – als Premier Inn Hannover City University wiedereröffnet. Der neue Betreiber will alle Mitarbeiter am Standort weiter beschäftigen.

Standort spielt zentrale Rolle

Das Portfolio der britischen Hotelgruppe umfasst damit 69 Hotels in Deutschland. Mathias Schotten, Senior Development Manager von Premier Inn, erläutert: „Hannover spielt bei unseren Planungen schon immer eine zentrale Rolle, weil die Stadt nicht nur als Messe- und Kongressstandort gefragt ist, sondern auch bei Freizeitreisenden punktet.“

Schotten registriert, dass Touristen die malerische Altstadt bewundern, mit dem Maschsee die Besonderheit eines Gewässers mitten in der Stadt nutzen und zahlreiche Sehenswürdigkeiten besuchen, vom Sprengelmuseum bis zum Welfenschloss. „Auch nach der Corona-Krise wird diese besondere Attraktivität die Menschen ganz schnell wieder in die Stadt ziehen“, ist der Manager überzeugt.

Auch für Politik und Verwaltung ist die Übernahme eine gute Nachricht. Der jüngste Immobilienmarktbericht beschreibt die Hotelbranche mit als größtes Sorgenkind. Mit voraussichtlich nur rund zwei Millionen Übernachtungen in Stadt und Umland lag die touristische Nachfrage 2020 auf dem Niveau der 1990er Jahre. Alle regionalen Akteure erwarten, dass die Hotellerie am längsten brauchen wird, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen.

Von Vera König