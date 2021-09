Briefwahl in Hannover sorgt weiter für Ärger: Unterlagen für Urlauber bereits zu spät zugestellt

Wählerinnen und Wähler in Hannover befürchten, nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen zu können. Grund dafür ist der Stau der Briefwahlanträge und die damit verbundene späte Zustellung. Manche Wahlberechtigte sind mittlerweile in den Urlaub gefahren. Die Stadt versucht Lösungen zu finden.