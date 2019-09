Politik will mehr Drogenhilfen ansiedeln

Hannover

Die Situation rund um den Hauptbahnhof hat sich auch aus Sicht der Stadt ohne Zweifel zugespitzt. Von einer „extremen Zunahme von Drogenabhängigen“ in den vergangenen Monaten berichtet Claudia Göttler, Stadtbezirksmanagerin in Mitte. Aus Sicht der CDU ist eine Ursache dafür die Zusammenlegung der Drogenhilfen „Fixpunkt“ und „Café Connection“ im „Stellwerk“ an der Augustenstraße in 2017. Um die Lage zu entzerren, will der Bezirksrat nun weitere Drogenhilfe-Einrichtungen in Mitte ansiedeln. Für den Antrag der CDU stimmte das Gremium am Montag mit großer Mehrheit.

„Dramatisch verschlechtert“ habe sich die Lage durch die Zusammenlegung, kritisierte CDU-Mann Joachim Albrecht. Der „Fixpunkt“ habe zuvor bewusst ein Stück abseits des Bahnhofes gelegen. Dadurch seien „die Menschen in Bewegung“ gewesen. Er schlug vor, „mehrere andere Standorte“ im Bezirk Mitte zu finden, um eine „Entzerrung der Situation hinter dem Bahnhof“ zu erreichen.

FDP bezweifelt Akzeptanz für neue Drogenhilfe-Einrichtungen

Dagegen war nur die FDP. Fraktionschef Rolf Schmidt fürchtet, dass es nicht gelingen wird, an anderer Stelle Akzeptanz für so eine Einrichtung zu schaffen. Er fragt sich auch, wo neue Drogenhilfestellen im Bezirk eingerichtet werden könnten.

Auch Bezirksmanagerin Göttler ist skeptisch. Sie bezweifelt, „dass wir die Menschen wirklich in andere Bereiche locken können“. Zu attraktiv sei die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Bei Kaufland und Lidl gebe es fast rund um die Uhr Alkohol zu kaufen. Ohnehin sei immer öfter eine „bunte Mischabhängigkeit“ zu beobachten. Die Süchtigen gebrauchten nicht mehr nur „Crack und Heroin, sondern auch Alkohol“.

Bereits in der Woche zuvor hatte sich der Bezirksrat Mitte intensiv bei Experten über die Situation von Obdachlosen rund um den Hauptbahnhof informiert. Auch dort war die damit oft eng verknüpfte Suchtproblematik Thema gewesen. Einige Vertreter von Hilfeeinrichtungen hatten ebenfalls die Konzentration der Suchthilfe-Einrichtungen am Hauptbahnhof kritisiert.

