An vielen Stellen in der Region Hannover werden Glasfaserkabel für den schnellen Internetzugang verlegt. Wo die Privatwirtschaft nicht will, sorgt die öffentliche Hand für den Breitbandanschluss. Doch die Versorgungslage ist noch lange nicht überall gut. Alles Wichtige zum Stand der Dinge und wie es weitergehen soll – auch in den Schulen – lesen Sie hier.