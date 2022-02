Hannover

Noch immer mangelt es an vielen Orten in Hannover und dem Umland am schnellen Internet. Die NP hat den Überblick über den Stand des Glasfasernetzes in der Region, einer echten Zukunftstechnologie. Vorteile dieser Breitbandtechnik: Die Datenübertragung via Glasfaser geschieht mit Lichtimpulsen, was um Längen schneller möglich ist als per Stromimpuls. Im Gegensatz zur Kupferleitung sind Glasfaserkabel auch stabiler und gelten als nahezu störungsfrei.

HTP bringt Umland voran

Die hannoversche Telekommunikationsfirma HTP investiert von 2021 bis 2025 rund 150 Millionen Euro in den Ausbau des regionalen Glasfasernetzes – vor allem in den Umlandkommunen. HTP, eine Tochter der Energieversorger Enercity und EWE (Oldenburg), agiert hierbei laut Sprecherin Kathrin Mackensen aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten: Sofern sich in einem noch unerschlossenen Gebiet innerhalb eines „Aktionszeitraums“ mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss interessieren und sich dazu entscheiden, diesen auch zu nutzen, wird gebaut – sonst nicht. Für die jeweiligen Immobilieneigentümer ist der Anschluss an das Glasfasernetz kostenlos – nach Ende der Aktionsphase berechnet HTP derzeit knapp 3000 Euro dafür.

Derzeit wird von HTP an mindestens elf Stellen gebaut, sagt Mackensen, teils sind Avacon und Deutsche Glasfaser als Partner beteiligt. In diesem Jahr sollen weitere Aktionsphasen zur Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitserkundung starten, teils laufen diese schon. Anschlusspotenzial: mehrere zehntausend Haushalte.

Die Deutsche Glasfaser baut in der Region in Partnerschaft mit HTP, derzeit mit Schwerpunkt in Barsinghausen. 25.000 Anschlüsse seien schon fertiggestellt, weitere 10.000 aktuell in Bau – und es sollen noch mehr werden. Wo das Unternehmen eigenständig und ohne Förderanbindung auftritt, fragt es laut Sprecher Dennis Slobodian das Interesse ab und bei einer Vertragsverpflichtungsquote von 33 Prozent der Haushalte über mindestens 24 Monate wird in dem Gebiet gebaut.

Wer in der Aktionszeit dabei ist, für den ist der Anschluss kostenlos, sonst sind 750 Euro fällig. Bundesweit investiere die Deutsche Glasfaser rund sechs Milliarden Euro in den Netzausbau, will damit rund sieben Millionen Anschlussadressen erreichen, bis Ende 2025 sollen zu den aktuell 1,2 Millionen weitere drei Millionen hinzukommen.

Glasfaserkabel in einem Rechenzentrum (Symbolbild). Quelle: Marijan Murat, dpa

Enercity startet in Bothfeld

Enercity will zusammen mit HTP das Glasfasernetz in der Stadt Hannover ausbauen, dafür bis 2030 rund 200 Millionen Euro investieren für weitere 150.000 Haushalte. Ein Jahr nach Ankündigung soll es nun los gehen: Rund 2000 Haushalte im Nordosten des Stadtteils Bothfeld will Enercity den Anschluss ans Glasfasernetz ermöglichen, dafür 30 Kilometer Kabel verlegen. Die Vermarktung soll Ende Februar beginnen, Baustart soll im April sein. Wer sich im Aktionszeitraum vertraglich verpflichtet und ein HTP-Angebot wählt (für Enercity-Kunden auf Dauer um zehn Prozent vergünstigt), muss für den Hausanschluss nichts bezahlen.

Ein MItarbeiter der Deutsche Glasfaser beim Verlegen eines Glasfaserkabels. Quelle: Martin Wissen für Deutsche Glasfaser

Im Zuge der Baumaßnahmen – laut Konzept vorwiegend im Bereich von Fußwegen – sollen in Bothfeld auch neue Stromleitungen verlegt werden, an manchen Stellen wird anschließend die Stadt die Straßenoberflächen erneuern.

So schließt die Region Lücken Während laut Regionsverwaltung im Jahr 2015 rund 70.000 Adressen mit einem Breitbandzugang von unter 1000 Megabit je Sekunde zurechtkommen mussten, seien es Dank der „Dynamik privatwirtschaftlicher Ausbauaktivitäten“ nun nur noch unter 40.000. Und das soll mit Hilfe der Neuauflage der Breitbandförderung, dem sogenannten Graue-Flecken-Förderprogramm, noch besser werden. Der Bund stellt rund zwölf Milliarden Euro für die Förderung von Glasfaseranbindungen zur Verfügung und das Land laut Region in einem ersten Schritt mindestens eine weitere Milliarde Euro bis 2025. Die Region selbst wird etwa 106 Millionen Euro der für den Ausbau von ihr erwarteten Kosten von mehr als 416 Millionen Euro tragen, den Rest übernehmen Bund und Land. Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz: „Um an dieser Förderung zu partizipieren, plant die Region, zeitnah zwei Markterkundungsverfahren zu starten, um die Investitionen genau abschätzen zu können und die Ausbaugebiete exakt abzugrenzen.“ Dann erst könne die Ausschreibung der Ausbauvorhaben begonnen werden. Für die Umsetzung dieser Ausbauvorhaben seien laut Franz bereits zusätzliche personelle Ressourcen geschaffen worden. Der geförderte Breitbandausbau findet dort statt, wo sich Unternehmen wie Telekom, Vodafone oder auch HTP schwer tun und sich ohne Förderung zurückhalten, da sie keine Wirtschaftlichkeit erkennen können, die für sie Vorrang hat. Laut Regionsstatistik lagen Anfang 2021 von 296.033 Adressen – hinter jeder Adresse können mehrere Haushalte stehen – rund 240.000 (knapp 81 Prozent) im Bereich von mehr als 1000 Megabit und 32.000 (etwa elf Prozent) zwischen 100 und 1000 Megabit. Rund 18.000 (sechs Prozent) hatten unter 100 Megabit zur Verfügung (sogenannte „graue Flecken“, inklusive restlicher „weißer Flecken“ mit unter 30 Megabit). Die Wirtschaftsförderung habe in den vergangenen Jahren durch Verhandlungen mit den Telekommunikationsfirmen erreicht, „dass viele unterversorgte Bereiche mit Breitbandinfrastruktur erschlossen wurden oder in Kürze erschlossen werden“.

Die Deutsche Telekom will noch in diesem Jahr mehr als 60.300 Haushalten in der Region das schnelle Glasfasernetz vor die Tür legen, für ein Potenzial von weiteren 39.000 Haushalten soll der Bau noch in diesem Jahr starten. Schwerpunkt ist Hannover, hier die List (mehr als 32.600 Haushalte), Groß-Bucholz (rund 14.800), Döhren-Seelhorst (rund 11.500) und die Oststadt (rund 11.200). Laut Telekom-Pressesprecherin Stefanie Halle gibt es keine Interessensquote, ab der gebaut wird. Während der Bauzeit von etwa einem Jahr sei der Anschluss für die Gebäudeeigner auch kostenlos, niemand müsse deswegen ein Telekom-Produkt buchen: Man baue „nach der Open Access Strategie: Das Netz ist offen für alle Anbieter.“ Wer später mit ans bereits verlegte Netz will, muss für den Hausanschluss derzeit rund 800 Euro zahlen. Wie viel die Telekom für ihren Netzausbau hier investiert, beantwortet das Unternehmen nicht – bundesweit sind es laut Halle jedes Jahr sechs Milliarden Euro für alle ihre Netze (also inklusive Mobilfunk).

Allein im Glasfaser-Netz von Vodafone in der Region habe der Datenverkehr im vergangenen Jahr um rund 28 Prozent zugelegt, sagt Pressesprecher Dirk Ebrecht. Daher baue man das Netz „unterirdisch“ stetig weiter aus. Daher baue man das Netz „unterirdisch“ stetig weiter aus – teils mit Robotern, die Kabel durch die Kanalisation ziehen, teils mit oberflächennaher Verlegung in eingefräste Schlitze. Die Geschwindigkeiten sollen weiter steigen und laut Ebrecht „auch zweistellige Gigabit-Übertragungsraten ermöglichen“. Hannover gehöre zu den zehn Städten in Deutschland, wo Vodafone die Glasfaser per „Sonderprojekt“ voranbringe – dabei würde in der Region ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. Schulen und Gewerbegebiete habe man „besonders im Blick“. Vodafone sei in Region „der eindeutige Treiber des Giganetausbaus“. Laut Ebrecht versorgt das Unternehmen von 598.000 Haushalten in Region und Großraum Hannover bereits mehr als 473.000 mit dem Glasfaseranschluss.

Von Ralph Hübner