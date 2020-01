Brautpaar will Geld für Hochzeitsfeier erschwindeln

HANNOVER

Eigentlich können Sachin A. (25) und Bakie S. (27) ihr Glück kaum fassen. Das erste Kind liegt noch in den Windeln. Und Bakie S. ist erneut schwanger, im Juni kommt das zweite Kind. Die Eltern blicken glücklich, wenn man sie auf den Familiensegen anspricht. So auch am Donnerstag, als Amtsrichter Reinhard Meffert den Geburtstermin wissen wollte.

Zuvor hatte er Sachin A. zu 1500 Euro (50 Tagessätze) und Bakie S. zu 450 Euro (30 Tagessätze) Geldstrafe verurteilt. Die Verurteilung wegen versuchten Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung hing mit der Familiengründung zusammen.

800 Hochzeitsgäste geladen

Denn die beiden gebürtigen Griechen mussten ihre Hochzeit groß feiern. „Das ist in diesen Kulturen so üblich. Eine Trauung wird erst durch die Hochzeitsfeier offiziell“, erklärte Anwalt Dogukan Isik. Das Ganze sei auch eine Sache der Gesichtswahrung. Also kamen vor zwei Jahren 800 Hochzeitsgäste nach Hannover. Die Kosten beliefen sich auf etwa 10.000 Euro. Dafür hatte sich das Paar Geld bei Freunden und Verwandten geliehen. Schließlich rechneten die Brautleute mit üppigen Geschenken. Anwalt Isik sprach in diesem Zusammenhang von „Schneeballgeschäften“.

Doch bei der Hochzeit „schneite“ es nicht, wie erhofft. Es blieben die Schulden. Und das Paar drückte noch ein Kredit. Und dann passierte das, was der Richter so umschrieb: „Das war kein Fehler, sondern kriminelles Handeln.“

Gefälschte Arbeitsverträge vorgelegt

Das Paar ging zu einer Bank in der Lister Meile und wollte einen Kredit über 14.000 Euro erschwindeln. Dafür hatten sie Arbeitsverträge und Gehaltsabrechnungen „dilettantisch“ manipuliert. Bakie S. hatte zum Beispiel im September 2018 keine Arbeit. Auf den Dokumenten waren die Daten der Verträge mit Tesa-Film überklebt und neu beschriftet worden. Bei der Bank legten die Angeklagten dann Fotokopien vor. Der Schwindel flog sofort auf.

Richter Meffert verglich das Verhalten mit dem Helden aus seiner Lieblingslektüre: „ Donald Duck dachte auch, wenn er seine Rechnungen verbrennt, ist er seine Schulden los.“ Die Angeklagten drücken noch 12.000 Euro Schulden, nun kommen die Geldstrafen (fast 2000 Euro), Anwalts- und Gerichtskosten hinzu. Sachin A. muss die höhere Strafe zahlen, weil er seine Frau zum Betrug angestiftet habe, heißt es im Urteil.

Die Angeklagten akzeptierten das Urteil. Sachin A. hat jetzt wieder eine Arbeit und will künftig seine Schulden auf ehrlichem Wege begleichen.

