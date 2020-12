Hannover

Drama am Donnerstagmorgen: Drei Jugendliche werden von einem Zug am Braunschweiger Platz erfasst. Ein Mädchen (14) und eine andere Person, vermutlich ein Junge, starben, ein weiteres Mädchen (14) wurde schwer verletzt.

Das Unglück ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Offenbar waren die drei Jugendliche über eine Wartungstreppe vom Braunschweiger Platz aus auf den Bahndamm gelangt, wo sie sich auf die Gleise legten. Auf der freien Strecke wurden alle drei von einer durchfahrenden S-Bahn erfasst. Alles deutet derzeit auf einen gemeinschaftlichen Suizid hin, so die Einschätzung der Polizei. Dafür spreche die Spurenlage vor Ort, so Michael Bertram von der Polizei Hannover. Ein Abschiedsbrief oder ähnliches wurden aber nicht gefunden. Das schwerverletzte Mädchen wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Franson

Die betroffene Strecke der Deutschen Bahn war zwischenzeitlich gesperrt. Der Fernverkehr wurde über Hildesheim umgeleitet, läuft inzwischen aber wieder normal. Der S-Bahn-Verkehr war bis zum frühen Nachmittag deutlich eingeschränkt. Auch die Marienstraße musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die 26 Fahrgäste überstanden das Unglück unverletzt. Eine Reisende musste jedoch seelsorgerisch betreut werden – ebenso wie der Lokführer. Er hatte die auf den Gleisen liegenden Jugendlichen erst gesehen, als der Zug um eine Kurve bog. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung konnte er die S-Bahn nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Kein vergleichbarer Fall in den letzten Jahren

Mehrere Jugendliche tun sich zu einem gemeinschaftlichen Suizid zusammen – etwas ähnliches hat es in Hannover und darüber hinaus lange nicht gegeben. „Ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern“, sagt Martin Ackert von der Bundespolizei. Im Schnitt komme es jährlich zu etwa 50 Suiziden auf Bahngleisen im Bereich der Inspektion der hannoverschen Bundespolizei (sie reicht von Helmstedt bis Bückeburg und Celle bis Göttingen). „Dabei handelt es sich aber fast ausschließlich um Einzelpersonen“, so der Sprecher der Bundespolizei. Auch sei die Tendenz dabei etwa gleichbleibend, einen Anstieg habe es in der Vergangenheit nicht gegeben.

Die Fälle werden dabei selten öffentlich – die Polizei will damit Nachahmer verhindern. Doch wie geht Hannover mit diesem besonderen Fall um? Pastorin Karin Altenfelder aus der Südstadt, die lange als Notfallseelsorgerin gearbeitet hat, rät allerdings dazu, den tragischen Fall bloß nicht auszuschweigen. Nicht im Familien- und auch nicht im Freundes- und Schulkreis der drei Jugendlichen: „Man sollte den anderen Jugendlichen unbedingt Raum geben für Gespräche. Es ist passiert und man muss darüber sprechen, was es auch mit einem macht.“ Auch die Familie der Kinder sollte miteinander reden, so schwer es auch falle.

Haben Sie Selbstmordgedanken?

Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen:

0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Simon Polreich