Hannover

Knallen ist an diesem Abend Frauensache. Denn das Team Fireworks do Brasil ist rein weiblich. Der Familienbetrieb tritt zum ersten Mal beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen an, wurde aber schon vielfach ausgezeichnet, etwa von der World Record Company, sie gewannen auch das Shanghai Jinshan International Beach Music Fireworks Festival in China. Und wegen ihres feines Gespürs für die Lichtshow am Himmel werden sie auch von internationalen Stars wie Katy Perry, Eminem und Bruno Mars angeheuert, um für noch mehr Wow-Momente bei Konzerten zu sorgen.

Brasiliens Feuerwerk in Bildern

Ein grüner Start zu Beethoven

In den Gärten startet das Programm pünktlich um 22.30 Uhr mit dem fünfminütigen Pflichtteil. Beethovens „Ouvertüre Egmont“ ertönt. Den wolkenlos blauen Himmel durchziehen ausschließlich zwei Kondensstreifen, blau leuchten auch die Handybildschirme, die vielfach schon startklar in die Höhe gehalten werden. Kleine Leuchtkegel in grün kündigen am Boden Großes an. Die auf der brasilianischen Flagge dominierende Farbe wird oft zu sehen sein.

Musik und Feuerwerk sind wundervoll abgestimmt

Auch die Kür wird von klassischer Musik durchzogen: Tchaikovsky, Trans-Siberian Orchestra, Alessandro Alessandroni. Die Geige trauert, unzählige Glanzkörper tropfen langsam vom Himmel, es kehrt eine Leichtigkeit in die Musik ein, Funken sprühende Räder am Boden fangen auch dieses Gefühl auf. Wundervoll abgestimmt.

Knistern am Himmel und am Boden

Bei George Michaels „Careless Whisper“ knistert es sicher nicht nur am Himmel, rote Kugeln pulsieren in der Luft. Raketen bilden schräg liegende Ovale, die an Frisbees erinnern. Und dann folgt eine schier unglaubliche Menge an goldenem und silbernem Glitzer, der auf das Publikum niederregnet. Unermüdlich drehen sich Feuerblumen im Garten. Ein letzter Ruhepunkt vor dem großen Finale mit jeder erdenklichen Form und Farbe, ein paar Heuler sind dabei. Und dann strahlen wieder die kleinen grünen Buschfeuer am Boden für den gelungenen Abschluss.

Von Eva-Maria Weiß