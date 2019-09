Hannover

Das hätte wesentlich schlimmer enden können. Bislang unbekannte Täter haben Donnerstagnachmittag an einem Wohnhaus an der Iltener Straße in Lehrte eine Holzfassade angezündet. Dank des beherzten Eingreifens eines Nachbarn griffen die Flammen aber nicht auf das Gebäude über.

Eine Bewohnerin (18) hatte kurz vor 15 Uhr Rauchgeruch wahrgenommen und so die brennende Holzfassade des zum Tatzeitpunkt leerstehenden Gebäudes bemerkt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte löschte ein 32-jähriger Nachbar die Flammen mit einem Wassereimer, sodass ein weiteres Ausbreiten verhindert wurde. Verletzt wurde daher niemand.

Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Am Freitag nahmen Kripobeamte ihre Ermittlungen in Lehrte auf. Sie gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 5000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an Iltener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511/1095555 zu melden.

Von api