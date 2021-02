Es war Brandstiftung: Ein Unbekannter hat mit Absicht ein Feuer an einer Kindertagesstätte in Hannover gelegt. Am Sonnabend war eine Holzfassade der Einrichtung in Badenstedt in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand rund 50.000 Euro Schaden.