Brandstiftung in Hannover: Auto geht in Flammen auf

In Davenstedt ist in der Nacht zum Dienstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Honda Civic war an der Straße In der Steinbreite geparkt, als er Feuer fing. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Eine Anwohnerin (27) hatte gegen 23.50 Uhr einen Knall gehört. Anschließend konnte sie Qualm aus Richtung eines Parkplatzes sehen, wo mehrere Fahrzeuge abgestellt waren. Die 27-Jährige alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Polizei : Vorsätzliche Brandstiftung

Dort brannte der Honda. Der Wagen wurde durch das Feuer insbesondere im Heckbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr nutzbar ist. Ein VW-Bus in der Nähe wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, konnte jedoch rechtzeitig gelöscht werden.

Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben die Fahrzeuge am Dienstag untersucht. Sie gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro.

Frau warnte Anwohner

Die Kripo sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler Hinweise einer jungen Frau am Einsatzort, die offenbar Anwohner warnen wollte. Die Gesuchte war mit einem orange-gelbfarbenen T-Shirt bekleidet, sie hat lange, dunkle Haare. Kontaktaufnahme mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511/1095555.

