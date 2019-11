Hannover

Zeugen gesucht: In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Bornum versucht, ein Feuer an einer Hauseingangstür zu legen. Es handelt sich um eine die Tür zu einer Doppelhaushälfte am Lindener Weg. Der 30-jährige Sohn der Familie hatte laut Polizei gegen 1.30 Uhr Geräusche gehört, gleichzeitig wurden Rauchmelder ausgelöst. Der Vater (67) und die Mutter (61) entdeckten dann die Flammen an der Haustür, ein weiterer Sohn (35) löschte die Flammen.

Die Polizei stellte schnell fest, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Ein Behältnis mit einer brennbaren Flüssigkeit war angezündet worden und vor die Haustür deponiert, die Flammen griffen dann auf die Haustür über. Der Schrecken war riesig, der Schaden lag „nur“ bei 500 Euro.

Hintergründe völlig unklar

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und kann daher neben rein kriminellen auch politische oder fremdenfeindliche Hintergründe nicht ausschließen. Gegen die Unbekannten ist nun ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet worden. Wer Angaben zur Tat machen kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0511/109-5555 zu melden.

Von Petra Rückerl