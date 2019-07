Hannover

Wieder war kein Wort von ihm zu hören: Yasin A. (36) schwieg auch beim zweiten Prozesstag am Landgericht. Er soll im Februar zwei Wohnungen mithilfe von Brandbeschleuniger angesteckt haben, um seine Nachbarn in der Richard-Lattorf-Straße (Ahlem) zu töten. Wie nun deutlich wurde, ist der Angeklagte schon mehrfach gewalttätig aufgefallen. Und auch in seinem früheren Wohnhaus am Steintor hat es gebrannt.

Auslöser für die Brandstiftung im Februar sollen ständige Streitereien gewesen sein. Yasin A. nervte seine Nachbarn immer wieder durch lautes Klopfen und Schlägen gegen das Treppengeländer.

Bei den Brand in Ahlem konnten sich die drei Nachbarn gerade so aus den Flammen retten. Quelle: Heidrich

Offenbar weil er sich selbst durch die gestört fühlte, berichtet einer seiner wenigen Freunde (32). „Er redete bei unseren Treffen nur noch davon, dass er nicht mehr schlafen könne, weil es so laut sei. Und es werde immer schlimmer.“ Etwa eine Woche vor dem Brand gab der arbeitslose Yasin A. ihm eine große Tasche mit. Da drin: Klamotten und seine Geburtsurkunde. Vom Inhalt erfuhr der Freund jedoch erst, als die Polizei bei ihm vor der Tür stand. Ist ihm die Tasche aber nicht zuvor schon verdächtig vorgekommen? „Nein, ich habe auch nicht nachgefragt.“

Brutal gegenüber Frauen

Der Freund kennt den mutmaßlichen Brandstifter länger, der Kontakt sei aber immer wieder abgebrochen. Als 2017 in der Steintorstraße schon einmal auf mysteriöse Weise ein Haus brannte, in dem Yasin A. lebte, half ihm der Kumpel beim Umzug nach Ahlem. Auch damals ermittelte die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Ein Müllcontainer war in Flammen aufgegangen und hatte das Haus entzündet. „Da haben wir nie groß drüber geredet“, sagt der Freund, der den Angeklagten als „ruhigen Vertreter“ beschreibt. Das sah dessen Freundin etwas anders: Sie habe beobachtet, wie Yasin A. Hunde trete.

Yasin A. war schon früher gewalttätig gegenüber Frauen. Quelle: Rainer Dröse

Seinem gutgläubigen Freund hat der Angeklagte wohl ein anderes Leben vorgespielt. Seine Freundinnen schlug er. Seine wohl letzte Lebensgefährtin drangsalierte er sogar während der Schwangerschaft mit einer Axt und mit einem Metallteil, das er „Mister Eisenteil“ nannte. Als das Baby da war, entschloss er sie umzubringen, weil sie sich trennen wollte. „Geh nochmal das Kind füttern, du siehst es ein letztes Mal“, sagte er kurz bevor der Angriff begann.

Er schlug sie zusammen, würgte sie. Ein Nachbar rettete ihr das Leben, als er an der Wohnungstür klingelte und den beiden einen Kühlschrank anbot. Als Yasin A. runterging, um diesen zu holen, konnte die Frau durch das Schlafzimmerfenster flüchten. Er wurde 2008 wegen einer gefährlichen Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und acht Monaten verurteilt, die er teilweise in der Justizvollzugsanstalt Sehnde verbüßte.

„Will mit diesen Psychopathen nichts mehr zu tun haben“

Auch sein eigener Bruder (40) hält Yasin A. für aggressiv. „Er ist immer wieder wegen Kleinigkeiten ausgetickt.“ Die beiden haben sich 5 Jahre nicht mehr gesehen. Er wollte seine neue Familie von seinem Bruder und der eigenen Mutter fernhalten. „Ich will mit diesem Psychopathen nichts mehr zu tun haben. Mein Bruder gehört in das tiefste Loch gesperrt.“

Der Dachstuhl brannte bei dem Feuer in Ahlem komplett aus. Quelle: Heidrich

Er und sein Bruder hätte eine schlimme Kindheit gehabt. Nahezu täglich seien sie von ihren Eltern mit Fitnessbändern und anderen Gegenstände geschlagen worden. Der Stiefvater, ein Bodybuilder aus Ägypten, habe besonders zugelangt: „Da sind wir von einem in den anderen Raum geflogen.“ Als Jugendlicher lebte Yasin A. im Heim. Diese Erfahrung habe er ne richtig verkraftet, bedauert sein Bruder.

Vor rund 20 Jahren schlug ihm der Angeklagte mit einem Totschläger auf den Kopf. „Bei der Polizei wollte er die Sache umdrehen und behauptete ich hätte ihn angegriffen.“ Beide würdigten sich keines Blicks, als der ältere Bruder den Gerichtssaal verließ.

Der Prozess wird am Mittwoch, 31. Juli, fortgesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet.

Von Sascha Priesemann