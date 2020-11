Brandserie in Tiefgaragen: Ist das der Feuerteufel?

Hannover

Nach der Serie von Autobränden fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach einem Tatverdächtigen. Der Gesuchte ist bei einem Brand in einer Garage in Waldhausen am 20. Oktober aufgefallen, wo ein geparkter Oldtimer im ert von 100.000 Euro in Brand gesteckt worden war. Bis zu 15 Taten könnten auf sein Konto gehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler entfernte sich der gesuchte Mann kurz vor Entdeckung des Feuers aus der Tiefgarage an der Güntherstraße. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zum Brand gehe man derzeit davon aus, dass es sich um den Täter handeln könnte. Darüber hinaus hielten die Polizei in den vergangenen Wochen weitere gleichgelagerte Brände in Tiefgaragen im Bereich der Südstadt in Atem. „Außerdem sind in den vergangenen Wochen auch Feuer in Gartenkolonien und in den Treppenhäusern von Mehrfamilienhäusern ausgebrochen. Die Brandexperten ermitteln derzeit in insgesamt 15 Fällen, die örtliche Zusammenhänge aufweisen“, so Polizeisprecher Martin Richter.

Eingefallene Wangen, schmale Lippen

Anhand des Phantombildes hoffen die Ermittler nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Der gesuchte Mann ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat leicht gebräunte Haut, dunkle Augen und füllige Augenbrauen. „Auffällig waren auch seine eingefallenen Wangen und die schmalen Lippen“, sagt Richter. Sein Gang wird als lässig beschrieben. Am dem besagten 20. Oktober war er mit Cappy, grauer Jacke und heller Hose bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0511/1095555 entgegen.

Von api