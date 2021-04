Hannover

Feuer in Wohnhäusern, Tiefgaragen und Kellern: Eine Brandserie von insgesamt 19 Taten hielt Hannover vergangenes Jahr in Atem. Jetzt wurde Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben. Jedoch nur wegen einer Tat. Der Staatsanwaltschaft gelang es nicht, ausreichend Beweise für einen Zusammenhang zu finden. Die Verfahren wurden eingestellt.

Nach mehreren Feuern in der Südstadt, in Waldhausen und Döhren hatte sich die Polizei im Herbst 2020 auf die Lauer gelegt. Mit Erfolg: Auf frischer Tat erwischte sie einen 60-Jährigen, der Müll in einem Anbau der Pension Leipziger Hof an der Küsterstraße gelegt hatte. Der Mann wurde festgenommen und in U-Haft gesteckt. Später stellte sich heraus, dass er wegen einer anderen Tat eine Gefängnisstrafe verbüßen muss. Seitdem sitzt der 60-Jährige in Haft.

Die Staatsanwaltschaft, die den dringenden Verdacht hatte, dass der Mann für alle oder weitere der 19 Taten verantwortlich sein könnte, ermittelte derweil in alle Richtungen – ließ die Wohnung des Mannes durchsuchen und Computerdaten auswerten.

18 Verfahren werden eingestellt – vorerst

Heute steht man jedoch immer noch mit vergleichsweise leeren Händen da. „Leider lieferten die anschließenden Ermittlungen keine weiteren Beweismittel, die ihn für einzelne oder alle weiteren Brandstiftungen als Täter überführten – weder Zeugenaussagen, Videoaufnahmen, noch sonst etwas“, sagt Hannovers Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Auch weil man keine anderen Verdächtigen hat, müsse man die anderen Verfahren vorerst einstellen.

Für den 60-Jährigen, der seit seiner Festnahme zu den Vorwürfen schweigt, gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings hörte die Brandserie mit der Festnahme des Mannes auf. „Das ist schon erstaunlich“, sagt Klinge. „Uns sind aber die Hände gebunden, wenn wir keine Beweise liefern können.“ Sollten diese später noch gefunden werden, könnten die Verfahren wieder aufgenommen und zur Anklage gebracht werden – auch nach einer möglichen Verurteilung für die eine, jetzt zur Anklage gebrachte Tat.

Doch diese muss nun zunächst vor Gericht kommen. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Vorgeworfen wird dem 60-Jährigen am 28. November in einem leer stehenden Gebäude an der Küsterstraße in Döhren Kartons in Brand gesetzt zu haben.

Von Simon Polreich