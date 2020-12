Brandserie in Hannover: Polizei fahndet nach drei verdächtigen Jugendlichen

Hannover

Eine Serie von Container-Bränden in Hannover beschäftigt die Polizei. Im Stadtteil Sahlkamp fackelten an späten Sonnabendabend an fünf verschiedenen Orten Abfallbehälter. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Gegen 23.30 Uhr meldeten sich Anwohner aus dem Bereich General-Wever-Straße. An gleich drei unterschiedlichen Standorten brannten Container. Weitere Tonnen standen an der Vogelsbergstraße und an der Schwarzwaldstraße (Höhe Rhönweg) in Flammen.

Drei Jugendliche verdächtig

Die Polizei sucht nach drei Verdächtigen, die sich laut Zeugen zunächst an einem Müllcontainer an der General-Wever-Straße (Höhe Rhönweg) zu schaffen machten. Als dieser zu brennen begann, flüchteten die Jugendlichen in Richtung der Straße Sahlkamp. Die Unbekannten waren dunkel gekleidet, ihr Alter wird auf 15 bis 18 Jahre geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat Lahe unter Telefon 0511/1093317 zu melden.

Von Britta Mahrholz