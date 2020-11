Hannover

Bilder wie diese hatte man an der Hildesheimer Straße schon im August gesehen: Dicker schwarzer Qualm quoll am Dienstagnachmittag aus einer Tiefgarage und vernebelte die Sicht, Dutzende von Menschen, viele von ihnen in Rollstühlen, wurden von Rettungskräften nach draußen gebracht und mussten darauf wartet, wieder in ihre Wohnungen zurückzukönnen.

Verkohlt: Beim Brand in der Tiefgarage am 25. August ebenfalls in der Hildesheimer Straße wurde ein Oldtimer vollständig zerstört. Quelle: privat

Erneut ist nach Erkenntnissen der Brandspezialisten des Zentralen Kriminaldienstes vorsätzlich Feuer in einer Tiefgarage an der Hildesheimer Straße Ecke Hilde-Schneider-Allee gelegt worden – am Dienstagnachmittag wurden dabei ein Mercedes-SUV Daimler ML 350 sowie ein Motorrad der Marke Buell angezündet und vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro, auch weil am Gebäude und an diversen weiteren Fahrzeugen hoher Schaden entstand. Wegen der Feuerentwicklung hatten 13 Bewohner eines Senioren-Wohnheims und 43 Mieter aus einem Nachbarhaus mussten das Gebäude verlassen, die Feuerwehr und Mitarbeiter der Einrichtung betreuten sie in einem Nachbargebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im August brannte es bereits in einer benachbarten Tiefgarage

Bereits am 12. August hatte es in einer benachbarten Tiefgarage im gleichen Wohnkomplex gebrannt, bei dem unter anderem auch die Bewohner eines Heimes für Betreutes Wohnen in Sicherheit hatten gebracht werden müssen. Das Feuer zerstörte drei Autos, darunter einen Oldtimer, sowie ein Motorrad. Hier lag der Schaden bei 400.000 Euro.

Da liegt auch aus Sicht der Ermittler der Verdacht nahe, dass ein und derselbe Täter die Brände gelegt hat, sie überprüfen laut einer Sprecherin „einen Zusammenhang beider Taten“. Und weil überdies auch im September und im Oktober bei drei weiteren Brandstiftungen in Tiefgaragen in Mitte, der Südstadt und Waldhausen mehrere Kraftfahrzeuge, darunter einige wertvolle Oldtimer, abgefackelt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Zündler von der Hildesheimer Straße auch dort sein Unwesen getrieben haben könnte. Der Schaden, der bei diesen Bränden entstanden, geht mittlerweile in die Millionenhöhe. Mehr noch: Die Brandermittler prüfen laut Polizei auch, ob es Zusammenhänge gibt mit Bränden aus der jüngeren Vergangenheit in Treppenhäusern, Kellern und Lauben.

„Es wird keine Sonderkommission geben“

Zuletzt hatte ein Polizeisprecher die Vorfälle als „kleine Serie“ bezeichnet, vor allem die Tatsache, dass immer wieder Oldtimer angezündet würdet „lässt natürlich aufhorchen“, Die Bildung einer Kommission zur Aufklärung der Taten indes steht derzeit noch nicht zur Diskussion: „Es wird keine Sonderkommission geben“, so eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können,bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 05 11-109 55 55 zu melden.

Von Michael Lange