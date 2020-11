Hannover

In Davenstedt treibt ein Brandstifter sein Unwesen, der es auf geparkte Autos abgesehen hat. In den vergangenen Wochen gingen mehrere Fahrzeuge teils komplett in Flammen auf. Anwohner sprechen von mindestens sechs Taten, die Polizei bestätigte am Mittwoch zunächst nur drei. Der jüngste Fall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen auf einem Parkplatz in der Straße Auerhahnhof.

„Die Leute haben mittlerweile Angst. Man man traut sich schon gar nicht mehr, das Auto dort abzustellen“, berichtete eine Anwohnerin am Mittwoch der NP über den Parkplatz, auf dem jetzt schon wieder ein Auto brannte – angeblich schon das dritte. Eine vierter Wagen sei zudem gleich um die Ecke in der Straße In der Steinbreite angezündet worden. „Das ist schon alles sehr beunruhigend“, so die Frau, die Mittwochnacht gegen 2 Uhr eine Alarmanlage aus dem Schlaf riss. Da brannte der vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte Honda Civic bereis lichterloh.

Reifen mit Brandbeschleuniger angezündet

Ein weiterer Anwohner hatte zuvor bereits die Feuerwehr alarmiert. „Die nach der Alarmierung zuerst eingetroffenen Polizeibeamten handelten sofort und versuchten den Brand mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen, damit nicht weitere Pkw beschädigt werden“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Die Feuerwehr löschte schließlich den Wagen, der Schaden liegt laut Polizei bei circa 15.000 Euro.

Bei den vorherigen Taten, die teils einige Wochen zurückliegen, sei auch ein lautes Knallen zu hören gewesen, offenbar verursacht durch geplatzte Reifen. Einem betroffenen Halter gegenüber hätten Sachverständige angedeutet, die Räder seien mit flüssigem Brandbeschleuniger überschüttet und dann angezündet worden. Technische Defekte schließt die Polizei jedenfalls aus, sie ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und schließt einen Zusammenhang zu den anderen Taten nicht aus. Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober hatte es auf einem Supermarktparkplatz am Geveker Kamp zwei Autos getroffen. Zunächst war ein VW Up komplett ausgebrannt, wenige Stunden später wurde ein Audi TT stark beschädigt.

Zur Tataufklärung sucht die die Polizei Zeugen. Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Tatgeschehen nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0511/109 55 55 entgegen.

