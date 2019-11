Brandschutz ruiniert Wohnungseigentümer

HANNOVER

Ronnenberg ist nicht London, das stellte Verwaltungsgerichter Andreas Kleine-Tebbe zu Beginn der Verhandlung fest. Doch für die Eigentümer der Immobilie Brandenburger Straße 2 in Ronnenberg, macht das kaum einen Unterschied. Sie müssen für den Brandschutz tief in die Tasche greifen.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2017 brannte der Londoner Grenfell Tower nieder. 71 Menschen starben. Grund für die Brandkatastrophe war, dass die Fassade aus brennbaren Materialien bestand und „hinter belüftet“ war. Es gab einen so genannten Kamin-Effekt.

Eigentümer haften für Behördenfehler

Nach der Katastrophe in London gab es einen Erlass vom Sozialministerium, alle Hochhäuser auf ihren Brandschutz zu untersuchen. Die Stadt Ronnenberg stellte fest, dass das Hochhaus in der Brandenburger Straße 2 (12 Stockwerke, 48 Wohnungen) mit „Holzwolle-Leichtbau-Platten“ gebaut wurde. Das war schon Anfang der 70-er Jahre nicht in Ordnung. Doch der damalige Landkreis Hannover und die Kommune bemerkten den Fehler nicht.

Dafür müssen die Wohnungseigentümer jetzt büßen. Unter Zwangsgeld drohte die Stadt an, dass die brennbaren Substanzen in der Fassade bis Ende des Jahres entfernt werden müssen. Dagegen klagten sie am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht.

Eine neue Fassadendämmung würde die 35 Eigentümer nach ersten Schätzungen acht Millionen Euro kosten. „Ich kann doch nicht in die Altersarmut getrieben werden, weil die Behörden einen Fehler gemacht haben“, sagte ein Eigentümer im Gerichtssaal. Die Wohnungen seien jetzt ohnehin nichts mehr wert.

Abstrakte Brandgefahr

Einfach Pech gehabt. Denn im Sinne des Gesetzes reicht eine abstrakte Brandgefahr aus. Und sie ist vorhanden, auch wenn ein Brandschutzexperte meinte: „Was in London passiert ist, kann in Deutschland nicht passieren.“ In London seien normal entflammbare Baumaterialien verwendet worden. Die Fassaden-Platten in Ronnenberg seien hingegen lediglich schwer entflammbar. Allerdings gibt es im hiesigen Hochhaus wie in London eine hintere Belüftung.

Also einigten sich die Parteien auf einen Kompromiss. Der Brandschutzexperte macht ein Gutachten. Darin werden die Kosten für neue Fassaden-Dämmung mit einem Brandschutzkonzept verglichen. In diesem Konzept geht es um Rettungswege und Brandmeldeanlagen. Mit Sicherheit ist das günstiger als eine neue Dämmung, das ist aber relativ. Der Gutachter schätzt die Kosten für ein Brandschutzkonzept auf 5000 bis 10.000 Euro plus jährliche Wartungskosten in dreistelliger Höhe je Wohnung.

