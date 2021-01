Brandanschlag: LKA in Hannover bittet Öffentlichkeit um Hinweise

Hannover

Nach dem Brandanschlag auf die Landesaufnahmebehörde ( LAB) in Braunschweig und die Entdeckung eines Brandsatzes auf dem LAB-Gelände in Langenhagen wendet sich das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen in Hannover erneut mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Die Behörde bittet Zeugen, sich zu melden und interessiert sich für Hinweise zum Kauf ungewöhnlich vieler Benzinkanister.

Die Täter hatten am 9. Januar gegen 2.20 Uhr zehn Dienstfahrzeuge und einen Anhänger auf einem Parkplatz der LAB Braunschweig (Boeselagerstraße 4) angezündet. Der Schaden beträgt rund 500.000 Euro. Die Polizei fragt in dem Fall: Wer hat die Unbekannten beim Betreten des Geländes gesehen, verdächtige Fahrzeuge bemerkt oder hat – möglicherweise auch Tage vor der Tat – andere Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Verbrechen stehen könnten?

Langenhagen : Brandsatz zündete nicht

Ebenfalls am 9. Januar hatten Beamte gegen 10.55 Uhr auf dem Gelände der LAB Langenhagen (Benkendorffstraße 24) einen Brandsatz entdeckt. Dieser hatte jedoch aus bislang ungeklärter Ursache nicht gezündet.

Der Brandsatz bestand unter anderem aus 201 gefüllten Benzinkanistern. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat im fraglichen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet oder kann Angaben zu einem ungewöhnlichen Kauf von Benzinkanistern machen?

Spur führt in die linksextremistische Szene

Die Spur der Täter führt in die linksextremistische Szene: Auf einer Internetseite war kurz nach dem Brandanschlag ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Hinweise nimmt an das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer 0511/262624280 und jede Polizeidienststelle entgegen.

Von Britta Mahrholz