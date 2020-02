Brand in einer Wohnung in der List – Podbielskistraße gesperrt

Hannover

Die Feuerwehr Hannover hat am Mittwochnachmittag einen Brand in einer Wohnung an der Pobielskistraße löschen müssen. Verletzte habe es nach derzeitigen Erkenntnissen keine gegeben. Dennoch mussten Teile der Podbielskistraße gesperrt werden.

Der Notruf bei der Feuerwehr ging gegen 16.50 Uhr ein. Als die Retter am Einsatzort auf Höhe der Schleidenstraße in der Nähe der Stadtbahn-Haltestelle Lortzingstraße eintrafen, stand die Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses bereits in Flammen. „Sie schlugen aus den Fenstern und dem Dach“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Sloban.

Das Feuer hatte auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Inzwischen sind die Flammen bis auf einige Glutnester gelöscht. Die Straße ist voraussichtlich noch bis etwa 19.30 Uhr gesperrt. Die Stadtbahnen sind von der Sperrung nicht betroffen.

Wohnung ist nach Feuer unbewohnbar

Als das Feuer ausgebrochen war, befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Die Nachbarn konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und werden in einem Großraum-Rettungswagen der Feuerwehr betreut. Zwei Löschzüge mit Drehleitern sind im Einsatz.

Nach Angaben von Sloban sei die Wohnung durch den Brand unbewohnbar. Was mit dem Haus ist, müsse noch geklärt werden. Ebenso die Ursache für das Feuer, die allerdings die Polizei ermitteln wird.

Von Sascha Priesemann