Hannover

Feuer in der Geister-Kaserne: Auf dem Gelände der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne ( Bothfeld) brannte am Montagabend gegen 20 Uhr der Dachstuhl eines früheren Unterkunftsgebäudes. Der Brand loderte nach Angaben der Feuerwehr auf einer Fläche von etwa 100 bis 150 Quadratmetern, für die Löscharbeiten setzten die Retter zwei Drehleitern ein.

Abbruchreifes Gebäude

Menschenleben seien dabei nicht in Gefahr gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die letzten Soldaten zogen 2001 aus der Kaserne ab, seitdem steht der 27 Hektar große Komplex leer. Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, ist abbruchreif. Das Dach sei schon seit längerer Zeit zu einer Seite hin offen, ein Baum sei an dieser Stelle bereits durch das Gebäude gewachsen, so der Feuerwehrsprecher. Dennoch werden die Brandermittler die Ursache für das Feuer feststellen müssen, so ein Polizeisprecher. Vorausgesetzt die Statik des Gebäudes ermöglicht überhaupt ein gefahrloses Arbeiten der Experten.

Zukunftspläne

Wie es zu dem Brand gekommen ist, blieb vorerst unklar. Auf dem früheren Bundeswehr-Areal soll eine Wohnsiedlung entstehen – die Gartenstadt Nord. Geplant ist der Bau von fast 600 Wohneinheiten.

Von Zoran Pantic