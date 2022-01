Hannover

Ein 70-jähriger Mann steht im Verdacht, am Neujahrstag seine Wohnung sowie Teile des Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus in Linden-Süd in Brand gesteckt zu haben. Wie die Polizei Hannover mitteilt, wurde der Mann mittlerweile wegen psychischer Auffälligkeiten in eine entsprechende Klinik gebracht. Gegen ihn wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Nach Polizeiangaben hatten Zeugen am Sonnabend gegen 16.05 Uhr Rauch aus dem Obergeschoss des Hauses an der Charlottenstraße unweit des Abzweigs zur Deisterstraße bemerkt. Aus geborstenen Fensterscheiben im Innenhof drang Feuerschein und Rauch. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an, um den Brand zu löschen. „Dieser erstreckte sich inzwischen über eine Wohnung sowie das Treppenhaus“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Nach etwa 15 Minuten war das Feuer gelöscht.

Die Polizei musste den Bewohner überwältigen. Quelle: Christian Elsner

Senior verbarrikadiert sich in Wohnung

Im Gebäude hielten sich außer dem 70-Jährigen zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Bewohner auf. Allerdings stellten Feuerwehrleute fest, dass sich der Verdächtige in seiner Wohnung im ersten Stock verbarrikadiert hatte und nicht retten lassen wollte. Feuerwehr und Polizei verschafften sich Zutritt, überwältigten den Mann und brachten ihn in Sicherheit. Er kam zunächst zur Behandlung ins Krankenhaus.

„Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 70-Jährige das Feuer sowohl in seiner Wohnung als auch im Treppenhaus vorsätzlich gelegt haben soll“, so Bertram. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. „Da der Verdächtige psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde die Unterbringung in einem entsprechenden Fachkrankenhaus angeordnet“, sagt der Polizeisprecher.

Die genauen Umstände sowie die Brandursache ist noch unklar. Quelle: Christian Elsner

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Feuerwehr war bis zum Abend mit 45 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Von Manuel Behrens