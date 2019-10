Hannover

In der Halle des Müllunternehmens Noris im Lohweg ( Anderten) lagerten größere Mengen an Kunststoffen, die nicht mehr recycelt werden können und für die Müllverbrennung vorgesehen sind. Warum der Radlader und das Plastik in der Halle in Brand gerieten sei unklar, so ein Sprecher der Feuerwehr. Seine Kollegen würden den Brand in der Halle bekämpfen, es sein ein örtlich begrenzter Einsatz. Gefahren für die Umgebung durch giftigen Qualm seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Von NP