Hannover

Brand in der Kindertagesstätte in Linden-Süd: Bei dem Feuer am Sonntagmorgen in der städtischen Einrichtung an der Ricklinger Straße 93 sind einige Bereiche schwer beschädigt worden. Nach Informationen der NP bleibt die Einrichtung deshalb am Montag geschlossen.

Gegen 4.55 Uhr war am Sonntag der Brand von Anwohnern bemerkt worden: Die Alarmanlage der Einrichtung hatte ausgelöst. Eine Streife der Polizei erkannte schon von außen, dass mehrere Räume verraucht waren. Neben der Berufsfeuerwehr wurde auch die Feuerwehr Linden zum Einsatzort geschickt.

Brand in Obergeschoss ausgebrochen

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell lokalisieren: Es brannte in einem Raum im Obergeschoss der Kita. Einrichtungsgegenstände und Mobiliar hatten Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, das Gebäude wurde mit Hilfe eines Hochdrucklüfters vom giftigen Brandgeruch befreit.

Küche schwer beschädigt

Der Schaden ist dennoch erheblich: Die Feuerwehr beziffert ihn auf rund 75 000 Euro. Laut Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger wurde unter anderem die Küche in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings gebe es auch Bereiche, die nicht von Brand betroffen sind.

Was das Feuer in der Kita auslöste, ist noch unklar. Nach Angaben von Polizeisprecher Mirco Nowak werden die Experten der Kripo den Einsatzort am Montag untersuchen, um die Brandursache festzustellen.

Von Britta Mahrholz