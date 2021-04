Hannover

Die gewaltige Rauchwolke war am Dienstagabend über ganz Hannover zu sehen: Auf einem Industriegelände am Lohweg in Misburg ist es zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach offenbar auf dem Gelände der Noris Entsorfungs GmbH aus – eine der Lagerhallen mit Müll steht in Brand. Die Ursache für das Feuer ist bisher unklar. Derzeit gibt es auch keine Angaben über mögliche verletzte Personen.

Die Leitstelle löste Großalarm aus: Drei Löschzüge der Feuerwehr Hannover sind derzeit im Einsatz. Die Einsatzkräfte gehen von mehreren Seiten aus mit Drehleitern vor, um die Flammen zu löschen. Unterdessen zieht die Rauchwolke vom Osten der Stadt über Kirchrode, Kleefeld bis hin zur Südstadt und in Richtung Innenstadt hinweg.

Großfeuer im Industriegebiet in Misburg Quelle: privat

Von NP