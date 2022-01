Brand in Badenstedt: Feuerwehr rettet fünf Bewohner

Hannover

Die Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen in Badenstedt fünf Menschen aus höchster Not gerettet. „Die Lage stellte sich recht bedrohlich dar. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses standen an zwei Fenstern und riefen um Hilfe“, schilderte Feuerwehr-Sprecher Martin Trang die Situation.

Im ersten Stock des Mehrfamilienhauses war um 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. In Minutenschnelle war das Treppenhaus stark verraucht. Die Menschen saßen in der Falle. „Wir sind dann mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz rein und haben sie aus den Wohnungen geholt“, sagt Trang. Die Bewohner des zweistöckigen Hauses mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach erster Einschätzung handle es sich eher um leichte Verletzungen.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Wenn ein Feuer schlecht belüftet sei, komme es zu einer solch starken Verqualmung, erklärt Martin Trang. Gegen 6.20 Uhr war das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Brandermittler der Polizei Hannover werden versuchen, die Ursache des Feuers zu ermitteln.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sei jetzt unbewohnbar. Derzeit prüfe man den Zustand der restlichen Unterkünfte, sagte der Feuerwehrsprecher. Zur Schadenshöhe konnte er noch nichts sagen. Im Einsatz waren 40 Brandbekämpfer der Feuerwehr Hannover und der Ortsfeuerwehr Badenstedt. Zwölf Rettungsdienstkräfte und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten

Von Thomas Nagel