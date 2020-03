Box-Hotel: Unternehmer kämpft gegen das Drei-Tage-Limit

Hannover

Das Baudezernat der Stadt Hannover musste Oliver Blume aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils von vor etwas mehr als einem Jahr die Baugenehmigung für ein Hotel ohne Fenster erteilen – doch erlegte sie dem Unternehmer in der Genehmigung auf: Niemand dürfe mehr als drei Mal in Folge in dem „Box-Hotel“ übernachten. Das bringt den Unternehmer zur Weißglut – und daher wird über diese Sache nun vor Gericht entschieden.

Unternehmer Oliver Blume nennt die Auflage eine „Dumme Vorschrift!“ Und er sieht sich durch die Auflage der Stadt behindert: „Ich werde dadurch in meiner unternehmerischen Freiheit beschränkt!“

Gab es ein Versprechen?

Die Auflage war zusätzlich in die Baugenehmigung aufgenommen worden, Blume hatte dagegen Einspruch erhoben – doch das Baudezernat die Auflage nicht zurückgenommen, obwohl ihm Baudezernent Uwe Bodemann das in einem persönlichen Gespräch anlässlich einer zufälligen Begegnung auf einer Veranstaltung mehr als nur angedeutet habe. Jetzt laufe die entsprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht.

Raum für zwei: Eine Schlafkabine im fensterlosen Box-Hotels in Hannover. Quelle: Petrow

Stadtbaurat Bodemann hatte im Bauausschuss des Rates auf Frage von Felix Semper ( CDU) nach dem Grund der Drei-Nächte-Auflage laut einem Bericht der HAZ erklärt, dass Blume nach Rechtsauffassung der Stadt selbst diese Einschränkung verlangt habe und der Unternehmer in seiner Erläuterung zum Projekt geschrieben habe, dass die Zielgruppe des Hotels nur für wenige Nächte bleibe, er habe dabei einmal sogar die konkrete Zahl Drei genannt. Weil das Gericht die Stadt verpflichtet habe, das Hotel wie beantragt zu genehmigen, habe man die Auflage in die Genehmigung geschrieben, habe der Dezernent erklärt.

Ausnahmen zur Regel gemacht

„Das ist Quatsch! Für mich ist das keine baurechtliche Auflage, sondern nur wirtschaftliche Diskriminierung“, sagt Blume und erklärt, dass er im Bauantrag beispielhaft zehn Zielgruppen beschrieben habe. Bei dreien habe man „realistische Übernachtungszeiträume angegeben. Alle anderen sind ohne Dauer beschrieben. Es wurde aber ausdrücklich von Ausnahmen geschrieben.“

Das fensterlose Hotel in der Herschelstraße.

Aktuell leidet Blume noch nicht unter der Auflage: „Die Bestimmung ist noch nicht rechtskräftig somit für uns auch noch nicht umzusetzen.“ Der Unternehmer ist auch optimistisch: „Ich bin mir da sehr sicher, dass das Gericht die Auflage kippt.“ Denn das Baudezernat der Stadt Hannover müsste laut Blume „ja nachweisen, dass mehr als drei Übernachtungen in Folge in meinem Hotel gesundheitsschädlich sind – und das ist unmöglich!“

Keine Angst um das Hotel

Und sollte das OVG im Fall Wienecke fensterlose Hotelzimmer ablehnen, macht ihm das keine Angst: „Die Baugenehmigung für mein Box-Hotel ist rechtskräftig und kann durch ein anderes Urteil nicht aufgehoben werden.“

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner