Hannover

Schon um zehn Uhr rollen am Montagmorgen die schweren Kugeln über das Parkett in der Bowling World in der Osterstraße. Beim zweiten „Cup der Guten Hoffnung“ treten hier wieder Obdachlose und Bedürftige aus neun sozialen Einrichtungen in einem Turnier gegeneinander an. Die Idee: Vorurteile abbauen durch geme...