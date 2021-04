Bouldern, Hüpfen, Fitness: Das geht in Hannover im Bereich Sport und Action

Hannover

Einmal so richtig alle Energie loswerden und beim Sport auspowern? In Zeiten der Corona-Pandemie und des Lockdowns blieb für viele bisher nur das Joggen in der Eilenriede oder eine Tour mit dem Rad an der frischen Luft. Aber inzwischen ist es in Hannover möglich die Hanteln zu stemmen oder an die Boulderwand zu gehen. Wir geben Ihnen eine Übersicht über die Möglichkeiten:

Wer? Superfly

Was? Ein Trampolinpark für einen Haushalt mit Begleitperson. Kinder unter 6 zählen nicht mit. Maximal zehn Personen. Dauer: 90 Minuten. Softgetränk und Anti-Rutsch-Socken sind im Preis inbegriffen.

Was kostet das? 299 Euro.

Wann? Einen Termin zu ergattern wird schwierig sein: Derzeit sind nur noch wenige Zeiten Ende des Monats verfügbar.

Wer? Jump/One Hannover

Was? In den Trampolinpark dürfen insgesamt bis zu 60 Menschen rein. Gebucht wird über die Internetseite.

Was kostet das? ab 8 Euro für eine halbe Stunde. Es handelt sich dabei um die Vor-Pandemie-Preise.

Wann? Täglich ab 9 Uhr – es sind noch viele Termine frei.

Klettern und Bouldern

Wer? Kletterbar Hannover

Was? Die Kletterhalle wurde in 14 Bereiche aufgeteilt, elf sind buchbar. Ein Hausstand mit maximal fünf Personen oder zwei Personen aus unterschiedlichen Hausständen können einen Bereich für zwei Stunden buchen, auch mehrere Buchungen nacheinander sind möglich. Für das Bouldern gibt es eigene Bereiche, die separat gebucht werden müssen. Sie können von zwei Personen oder fünf Personen aus einem Haushalt genutzt werden. Umkleiden und Duschen sind geschlossen.

Was kostet das? Eine Tageskarte kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kinder bis 10 Jahre zahlen 10 Euro, zwischen 12 und 17 Jahren 13 Euro. Zwei Stunden im Boulder-Bereich kosten 29 Euro.

Wann? Montags bis freitags von 10 bis 23 Uhr, am Wochenende von 9 bis 22 Uhr. Der letzte Slot startet zwei Stunden vor Schließung.

Wer? Boulderhalle Beta

Was? Die zwei Hallen wurde jeweils geteilt, ein Hallenteil kann von maximal vier Personen aus einem Hausstand oder zwei Personen aus verschiedenen Hausständen gebucht werden. Mehrere Buchungen nacheinander sind möglich.

Was kostet das? Ein Hallenteil kostet für zwei Stunden 29 Euro.

Wann? Montags bis freitags von 10 bis 23 Uhr, am Wochenende von 9 bis 22 Uhr. Der letzte Slot startet zwei Stunden vor Schließung. Die Termine werden wöchentlich freigeschaltet.

Die Schwierigkeitsgrade im Beta Quelle: Frank Wilde

Wer? Escaladrome

Was? Die Kletterhalle ist zweigeteilt – jede Hälfte kann von einem Haushalt oder von Einzelpersonen plus Begleitung gebucht werden. Insgesamt warten 140 Boulder auf die Kletterer.

Was kostet das? Zwei Stunden kosten komplett 36 Euro.

Wann? Die Kletterslots sind begehrt. Mittwochs um 12 Uhr werden die neuen Zeiten freigeschaltet. Prinzipiell ist täglich geöffnet.

Fitnessstudios haben geöffnet

Wer? Daily Fitness

Was? In den Fitnessstudios in darf maximal 60 Minuten lang trainiert werden, Terminbuchungen sind vorher notwendig. Dafür steht eine App bereit, maximal zweimal pro Woche kann ein Termin gebucht werden. Die Umkleiden sind geschlossen.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung, Probetraining ist zur Zeit nicht möglich.

Wann? Geöffnet ist aktuell von 8 Uhr bis 20 Uhr. Sonnabend und Sonntag ist das Training zwischen 9 und 19 Uhr möglich.

Wer? McFit

Was? Es darf wieder trainiert werden, allerdings nur in einem begrenzten Bereich und maximal 45 Minuten. Eine vorherige Terminbuchungen ist Pflicht. Probetrainings und Tagestickets gibt es aktuell nicht.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Probetraining ist aktuell nicht möglich.

Wann? Jeden Tag rund um die Uhr geöffnet.

Wer? EasyFitness

Was? 13 Fitnessstudios gibt es in Stadt und Umland. Eine Terminbuchung, online oder telefonisch, ist vor dem Training notwendig, trainiert werden darf maximal 60 Minuten. Umkleiden sind aktuell nicht nutzbar.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Probetraining ist aktuell nicht möglich, die Verfügbarkeit von Tageskarten muss vor Ort im Studio nachgefragt werden.

Wann? Die Öffnungszeiten sind standortabhängig, meistens ist montags bis freitags frühestens um 6 Uhr und mindestens bis 22 Uhr. Am Wochenende sind die Studios mindestens bis 17 Uhr geöffnet.

Wer? FitX

Was? Training im Fitnessstudio, maximal 60 Minuten lang. Eine online Terminbuchung ist vor dem Training notwendig.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Probetraining ist aktuell nicht möglich, Tagestickets gibt es nicht.

Wann? Rund um die Uhr geöffnet.

Wer? Fitness Stadt (www.fitness-stadt.de)

Was? Fitnessstudio, Training nur mit vorherige Terminbuchung via App möglich. Zwei Leute sind pro abgetrenntem Trainingsbereich zulässig.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung.

Wann? Die Termine sind erst seit Freitag freigeschaltet – noch sind einige Slots frei.

Wer? John Reed

Was? Fitnessstudio, Training nur mit vorherige Terminbuchung online möglich, maximal 45 Minuten darf trainiert werden. Umkleidekabinen sind geschlossen.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Ein Probetraining ist aktuell nicht möglich, Tagestickets gibt es nicht.

Wann? Unter der Woche von 6 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende von 8 bis 22 Uhr.

Wer? Physical Park

Was? Fitnessstudio, Training nur mit vorherige Terminbuchung online möglich, maximal 90 Minuten darf trainiert werden. Die Umkleidekabinen sind geöffnet.

Was kostet das? Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung. Ein Mitglied darf ein Nicht-Mitglied mitbringen, welches dann für 10 Euro trainieren kann.

Wann? Unter der Woche kann aktuell von 7.30 Uhr bis 21 Uhr trainiert werden, am Wochenende von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Wer? Fitness Future

Was? Vier Fitnessstudios sind in Hannover, weitere sind in Laatzen, Neustadt und Springe. Eine online Terminbuchung ist vor dem Training, die Trainingszeit liegt bei maximal 60 Minuten. Umkleiden sind aktuell nicht nutzbar.

Was kostet das? Eine Tageskarte kann für 10 Euro erworben werden, Probetrainings können gebucht werden. Mitgliedschaften sind möglich.

Wann? Die Öffnungszeiten sind standortabhängig, das City-Studio hat täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet.

Von Stella-Sophie Wojtczak und Fabian Mast