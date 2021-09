Bothfelder Grundschule schickt Kinder irrtümlich in Quarantäne

Hannover

Wegen einer fehlerhaften Kommunikation mussten mehrere Erstklässler der Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld irrtümlich in Quarantäne. Erst nach zwei Tagen fiel der Fehler nach NP-Informationen auf.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Schule mehrere Familien informiert, dass ihre Kinder als Kontaktpersonen eines mit Corona infizierten Erstklässlers gelten. Umgehend mussten die Schülerinnen und Schüler in häusliche Quarantäne. Erst nach fünf Tagen hätten sich die betroffenen Schulkinder mit einem offiziellen Schnelltest freitesten lassen können. So schreiben es die aktuellen Corona-Quarantäneregeln für Schulen und Kitas in der Region Hannover vor.

Region: „Gesundheitsamt ist kein Irrtum unterlaufen“

Am Freitagmittag dann die überraschende Kehrtwende. In einer Mail informierte die Bothfelder Grundschule die betroffenen Familien, dass es in der ersten Klasse doch keinen Covid-Fall gebe. Weiter heißt es in dem Schreiben, das der NP vorliegt: „Leider ist es vonseiten des Gesundheitsamts zu diesem Irrtum gekommen.“ Damit war für die betroffenen Schulkinder die häusliche Quarantäne automatisch aufgehoben.

Die Region weist die Vorwürfe hingegen entschieden zurück: „Dem Gesundheitsamt ist kein Irrtum unterlaufen“, sagt Sprecherin Sonja Wendt. Vielmehr habe es „ein Missverständnis in der Kommunikation eines Elternteils eines Kindes aus der Klasse“ gegeben.

Eltern melden Kind versehentlich als positiv

Demnach sei dieses Kind als eine Kontaktperson eingestuft worden, teilt die Sprecherin weiter mit: „Das Elternteil hat dies falsch verstanden und das Kind als positiv der Schule gemeldet.“ Die Grundschule habe daraufhin gemäß der Quarantäne-Richtlinien umgehend die Kontaktpersonen des Schülers informiert. Das Gesundheitsamt habe keine Maßnahmen angeordnet, betont Sprecherin Wendt: „Wir werden nur dann tätig, wenn ein positiv laborbestätigter Fall vorliegt. Das war hier nicht gegeben.“

Die Schulleitung ließ eine Anfrage dieser Zeitung bislang unbeantwortet. Eine betroffene Mutter nimmt den Vorfall gelassen: „Fehler können passieren. Ich bin nur froh, dass der Irrtum zeitnah aufgefallen ist und nicht erst zum Ende der Quarantäne.“

Von Britta Lüers