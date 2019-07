Hannover

Der Borkenkäfer ist auf dem Vormarsch, jetzt er auch die Eilenriede erreicht. Um eine weitere Ausbreitung des Schädlings zu verhindern, lässt die Stadt seit Montag kranke Fichten zwischen Kleefeld und Groß Buchholz fällen. Insgesamt 200 Bäume fallen in den kommenden Tagen der Kettensäge zum Opfer.

Die Späne fliegen, das Dröhnen der Sägen ist weithin zu hören. Trecker fahren mit gefällten Bäumen über gesperrte Waldwege. Der Buchdrucker, eine Unterart des Borkenkäfers, hält die Mitarbeiter der Forstverwaltung in der Eilenriede auf Trab. Insbesondere im Bereich der Kleestraße müssen die kranken Fichten schnellstmöglich beseitigt werden. Zwar befallen Borkenkäfer in der Regel nur abgestorbene oder kranke Fichten. Bei lang anhaltender Trockenheit, wie es aktuell der Fall ist, kann sich die Population aber so stark vermehren, dass die auch gesunde Bäume angreift. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Dürre die Ausbreitung des Schädlings begünstigt. Angesichts der immensen Schäden hat das Land jüngst die Mittel zur Unterstützung betroffener Waldbesitzer von 1,2 auf 3,8 Millionen Euro erhöht.

Einsatz in der Eilenriede. Während der Baumfällungen sind Waldwege teilweise gesperrt. Quelle: Michael Wallmüller

In Stadtwäldern sollen weiterhin Fichten wachsen

Die Forstverwaltung beziffert den Anteil der Fichten in den gesamten hannoverschen Stadtwäldern auf lediglich 1,2 Prozent. Vor diesem Hintergrund sei die Borkenkäferproblematik zwar nicht als „waldgefährdend“ einzustufen. „Dennoch möchte die städtische Forstverwaltung auch im Sinne der Biodiversität das Vorkommen dieser Baumart aufrechterhalten und die weitere Vermehrung des Borkenkäfers verhindern“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Das ist der Borkenkäfer Der Borkenkäfer gehört zu einer Unterfamilie der Rüsselkäfer und kommt weltweit an allen Laub- und Nadelbäumen vor. Er ist einer der größten Schädlinge in der Forstwirtschaft, weil er starke Schäden an den Bäumen zurücklässt. Jede Art hat in der Regel eine bestimmte Baumart, die sie befällt. Sehr häufig kommen der Buchdrucker und der Kupferstecher vor. Beide gehören zu den rinderbrütenden Borkenkäfern und befallen vor allem Fichten. Nachdem sie sich in die Rinde des Baumes eingebohrt haben, legen sie dort ihre Eier ab. Die Larven der Käfer ernähren sich von den saftführenden Schichten in der Rinde – der Baum stirbt ab. Das Ausschwärmen beginnt, wenn die Lufttemperatur mehrtägig bei 17 Grad liegt. Innerhalb eines Jahres kann es bei guten Witterungsbedingungen bis zu drei Generationen der Borkenkäfer geben. Sie überwintern entweder unter der Rinde eines Baumes oder im Boden.

Jetzt hilft nur noch die Kettensäge. Die Arbeiten in der Eilenriede dauern voraussichtlich noch die gesamte Woche an. Weitere von der Stadt so bezeichnete „Hygienehiebe“ finden auch in der Seelhorst und erneut im Tiergarten statt. Im Tiergarten sowie am Bockmerholz und in der Mecklenheide mussten in diesem Jahr bereits Bäume gefällt werden.

Lesen Sie hier noch mehr zum Borkenkäfer

Von André Pichiri